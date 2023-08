Ils ressuscitent des vers de 46 000 ans, la suite les laisse sans voix

Une équipe de chercheurs est parvenue à ramener à la vie des vers gelés dans le permafrost depuis 46 000 ans. Aussitôt, un phénomène totalement inattendu s’est produit à la surprise générale…

En 1993, Steven Spielberg réalisait Jurassic Park : un film devenu cultissime, qui nous avertissait sur les dangers de vouloir jouer à Dieu en ramenant à la vie des espèces disparues depuis des milliers d’années.

Toutefois, trente ans plus tard, une équipe internationale de chercheurs vient de ranimer les corps de vers microscopiques de type ascaris gelés depuis 46 000 ans à 40 mètres sous le permafrost de Sibérie.

Dans leur étude publiée par le journal PLOS Genetics, les scientifiques décrivent comment ils sont parvenus à ressusciter cette espèce nouvellement découverte de nématodes.

Aussitôt dégelés, les vers se reproduisent massivement

À travers une succession d’expériences, les chercheurs ont légèrement disséqué ces vers préhistoriques ainsi qu’un groupe de contrôle composé d’une espèce plus connue.

Ils les ont ensuite gelés et se sont aperçus que les deux espèces pouvaient survivre à une température de -44 degrés Celsius. Un mécanisme de survie qui n’est pas sans rappeler celui des tardigrades !

Ils les ont ensuite dégelés, et c’est à ce moment que l’impensable s’est produit. À la stupéfaction générale, les vers ont aussitôt commencé à se reproduire dans la boîte de Petri du laboratoire.

Selon Philip Schiffer, biologiste à l’Université de Cologne et co-auteur de l’étude, « il suffit d’amener les vers dans des conditions favorables, sur une plaque de culture avec des bactéries, un peu d’humidité et la température ambiante pour qu’ils commencent à ramper et se reproduire ».

Le plus spectaculaire est que cette espèce est asexuée et composée uniquement de femelles. Elles n’ont pas besoin de trouver de mâles et de s’accoupler, et commencent directement à pondre des œufs qui se développent…

Un nouvel espoir face au changement climatique ?

Même si cette expérience peut faire penser au début d’un film de science-fiction dystopique, les chercheurs ont une excellente raison d’avoir ranimé ces vers. En réalité, leur découverte pourrait bel et bien nous sauver dans un futur proche.

La particularité de ces nématodes est leur capacité à s’adapter à une large variété d’environnements. Cette espèce spécifique peut suspendre son métabolisme pour entrer dans un état appelé « cryptobiose », et survivre pendant des dizaines de milliers d’années.

Scientists say these 46,000-year-old worms defrosted from Siberian permafrost are a new species of nematodes pic.twitter.com/oT1h1vscZ3 — Reuters Science News (@ReutersScience) July 28, 2023

Ces travaux de recherche pourraient donc avoir d’importantes conséquences sur notre compréhension de la façon dont les organismes complexes peuvent survivre pendant de longues périodes de stase.

D’après l’étude, « nos découvertes indiquent qu’en s’adaptant pour survivre dans un état cryptobiotique pendant de courtes périodes dans des environnements comme le permafrost, certaines espèces de nématodes ont obtenu le potentiel pour que des vers individuels restent dans cet état pendant des périodes géologiques ».

Les scientifiques s’attendent à ce que le réchauffement de la planète et les changements rapides dans l’environnement réveillent des organismes comme ces nématodes d’un sommeil de plusieurs millénaires. Ceci pourrait soudainement faire ressurgir des espèces que l’on pensait totalement éteintes.

De plus, en les étudiant, ils espèrent comprendre comment la vie peut s’adapter aux changements climatiques et météorologiques de plus en plus rapides…