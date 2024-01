Avez-vous déjà joué à l’ancêtre de Skyrim ? Le voici gratuit et remasterisé !

Daggerfall Unity, un des jeux cultes de Bethesda vient de connaître un second souffle. Le studio a remastérisé ce titre phare des années 90. Pour les plus nostalgiques, c’est l’occasion de se remémorer les jeunes années. Mais c’est aussi une opportunité de vivre une aventure palpitante, en parcourant l’immensité de l’Univers.

Après plus de 10 ans de développement, la version remastérisée de Daggerfall Unity est maintenant disponible pour les gamers. Ce jeu était une référence des années 90. Oui, il y avait déjà un titre culte avant Skyrim, Fallout 3, Oblivion, et Starfield. Les plus auront alors l’occasion de jouer au jeu fétiche de leurs parents à leur époque.

Le jeu qui a placé Bethesda parmi les mastodontes du gaming

Super Mario 64 et Pokémon Rouge et Bleu régnaient déjà sur le monde du gaming dans les années 90. Ces jeux attiraient beaucoup de fans, grâce à leur gameplay facile à maîtriser. De plus, l’aventure était au rendez-vous.

Pourtant, un studio assez particulier veut faire sa place dans ce secteur. En 1996, Bethesda avait lancé Daggerfall Unity. Quelques semaines après la sortie, ce titre figurait parmi les références pour les fans. Avec son gameplay innovant, ses aventures palpitantes, et les innombrables possibilités, le joueur avait une immersion totale dans son Univers. Et actuellement, une version remastérisée est disponible sur Steam.

L’exploration poussée à son summum

Daggerfall Unity met en avant l’expérience du joueur. Les développeurs ont alors pensé à plus de 15 000 emplacements à explorer. À noter qu’un des titres phares de 2023, Starfield a juste 1000 zones à visiter. De plus, l’immensité de la carte améliore aussi l’expérience du joueur. Vous aurez plus de 80 823 m2, une superficie similaire à celle du Royaume-Uni. Et un utilisateur a même mené une petite analyse assez intéressante. Il a superposé la carte de Daggerfall et de Skyrim. Sans surprise, le jeu de 1996 avait un univers extraordinaire en comparaison avec la référence des RPG.

Et les possibilités sont infinies dans ce jeu. Vous pourrez vous focaliser sur l’exploration, tout en accomplissant les quêtes. Il y a aussi un système de réputation, qui impactera votre aventure. Et en bonus, il est possible de vous transformer en loup-garou, ou en vampire. À High Rock, à Hammerfell, ou dans les autres régions, l’aventure n’attend plus que vous.

Imaginez le tout avec de beaux graphismes, et des milliers de mods. Le joueur peut alors créer son propre univers selon ses préférences. C’est aussi un des atouts de Bethesda.

Rendez-vous sur Steam

Oui, ce titre prometteur est totalement gratuit sur Steam. Avec cette approche, les développeurs tentent d’attirer les plus jeunes gamers vers un de leur ancien jeu. En effet, le remaster n’impacte pas l’histoire dans Daggerfall Unity. Il suffit de télécharger le jeu sur Steam. Et c’est parti pour des centaines d’heures de quêtes. Votre imagination sera votre seule limite. Et n’oubliez pas que ce jeu vous réserve toujours des surprises, même après des années.