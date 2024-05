Vidéo : Ce robot explose le record de vitesse de Rubik’s Cube, c’est à peine croyable

Le robot de Mitsubishi Electric a réussi à résoudre un Rubik's Cube en seulement 0,305 seconde. C'est le nouveau record mondial de vitesse selon le Guinness World Records.

De plus en plus de gens pensent que les machines vont bientôt dominer le monde. D'ailleurs, un récent sondage a révélé que les Français sont davantage troublés par l'avancée de l'IA. Une partie de ces gens pensent même que cette technologie va finir par prendre le contrôle des humains. Eh bien, on dirait que ça a déjà commencé, car les machines gagnent désormais contre les humains aux jeux. Après la performance de ces machines en labyrinthe à bille dernièrement, c'est maintenant un robot qui a réussi à résoudre un Rubik's Cube en un temps record.

Un temps de résolution qui a été validé en tant que Guinness World Records

La semaine dernière, un robot de Mitsubishi Electric a réalisé une prouesse en résolvant un puzzle 3 dimensions en un clin d'œil. Oui, vous l'avez bien lu, TOKUFASTbot a réussi à résoudre un Rubik's Cube en 0,305 seconde. Le temps de résolution du cube est plus rapide que la majorité des gens ne peuvent cligner des yeux. Sachant que la durée d'un battement de paupière humain est de 0,1 à 0,4 seconde.

Pour parvenir à une telle performance, le robot est assisté par une IA qui a la capacité de reconnaître des couleurs. Il se sert ainsi des servomoteurs réactifs et d'un algorithme de reconnaissance de couleur pour réaliser ce jeu de façon précise et avec une rapidité exceptionnelle. Le résultat est assez incroyable, car ce robot de Mitsubishi Electric est arrivé à battre le record précédent, qui était de 0,380 seconde en 2018.

Cette performance de TOKUFASTbot a aussi dépassé celle d'un humain. En effet, l'Américain Max Park, a réussi à résoudre un Rubik's Cube en 3,13 secondes.

Une participation qui vise à démontrer la réactivité d'un robot de précision

Les ingénieurs de Mitsubishi tenaient à exposer la puissance et la réactivité de leur robot en se lançant dans cette aventure. Yuji Yoshimura, directeur général du Centre de Production de Composants de Mitsubishi Electric, précise que « ce projet est né de l'initiative des jeunes ingénieurs de l'entreprise. »

Leur but était de prouver les capacités techniques de la société en termes de création de moteurs de haute précision et de haute vitesse. Ce titre permet ainsi à ce département de l'entreprise Mitsubishi l'impact de la robotique avancée sur le secteur de l'industrie.

Grâce à ce succès, il a été prouvé que les technologies robotiques ont la capacité d'optimiser la précision et la rapidité des processus de production. Pour l'avenir, la société souhaite poursuivre l'innovation avec l'aide de ces technologies pour créer des moteurs beaucoup plus efficaces, permettant d'automatiser encore plus les tâches complexes pour booster la compétitivité et la productivité dans le domaine manufacturier.

Je pense que ce genre de prouesse n'est que le début des réalisations de la machine. Avec le temps, elle pourra aboutir à une chose encore plus extraordinaire. Et vous, un avis à partager ? Vous pouvez les écrire en commentaire.

