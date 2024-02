La CAF victime d’un piratage ! Le RSA et les allocs volés par les hackers ?

Le groupe de hackers, LulzSec, a encore frappé. Ces cybercriminels ont récemment piraté les données de la CAF. Plus de 600 000 comptes ont été les cibles de cette campagne dévastatrice. Et ce n’est pas le premier cas de piratage en 2024. En effet, la Sécurité sociale a connu le même sort en début d’année.

Après la CIA et Sony, c’est au tour du système français de subir les attaques des hackers de LulzSec. Ces pirates informatiques ont réussi à saisir les données de la CAF. Pour revendiquer leur acte, ces personnes malveillantes ont posté des captures d’écran, ainsi que quelques extraits des renseignements sur internet. Les cybercriminels n’ont pas encore annoncé leur prochain coup. Mais dans la majorité des cas, ces données seront en vente sur le Dark Web d’ici peu. On espère alors une réaction des spécialistes en cybersécurité français.

Les comptes personnels des bénéficiaires entre les mains des hackers de LulzSec

Les hackers de LulzSec ne se sont pas contentés de publier leur œuvre sur X (anciennement Twitter). Ils ont aussi posté des captures d’écran sur leur canal Telegram. On peut y voir les noms, les mails, et les numéros de téléphone des bénéficiaires. En tout, ces pirates informatiques ont hacké 600 000 comptes.

🚨🔴CYBERALERT🔴 | 600 000 comptes de la CAF en France 🇫🇷 piratés ?



Depuis 20h ce lundi 12/02, le groupe cybercriminel LulzSec revendique avoir piraté la Caisse d'Allocations Familiales et détenir 600 000 comptes de bénéficiaires.



La revendication a été faite sur leur compte X… pic.twitter.com/8wDyIaaemV — S. A. X. X. (@_SaxX_) February 12, 2024

La vente de données sur le Dark Web sera la suite logique des évènements. Mais les hackers peuvent adopter d’autres stratégies pour gagner plus d’argent. Ces numéros de téléphone, et ces adresses mail sont des mines d’or pour des attaques phishing sophistiquées. Et cette approche va rapporter gros à ces hackers.

Vous devez alors vous méfier des SMS et des courriels suspects dans les semaines à venir. Si possible, changez vos mots de passe pour brouiller les pistes.

Par ailleurs, les spécialistes de la CAF n’ont pas tardé à réagir. Après l’attaque, ils ont renforcé la sécurité de leur site. Les bénéficiaires ne pouvaient pas accéder à leur compte durant cette procédure.

