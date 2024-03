Votre IP est-elle en danger sur WhatsApp ? Stoppez la fuite maintenant !

Avec l'avènement des appels audio et vidéo sur X (anciennement Twitter) et la popularité croissante de WhatsApp, communiquer n'a jamais été aussi facile. Pourtant, cette facilité d'accès présente des risques pour votre vie privée, notamment l'exposition de votre adresse IP. Heureusement, il existe des mesures pour contrer ce risque et préserver votre confidentialité.

La révolution des appels sur les réseaux sociaux

Récemment, X (anciennement Twitter) a rejoint WhatsApp dans l'offre de services d'appels directement depuis son application. Cette nouveauté, bien que pratique, n'est pas sans risques. Les appels sur ces plateformes, en utilisant la technologie peer-to-peer (P2P), peuvent involontairement révéler votre adresse IP.

Les dangers du peer-to-peer dévoilés

Le peer-to-peer permet une communication directe entre les utilisateurs, sans passer par un serveur central. Cette méthode, populaire pour le partage de fichiers, est également utilisée pour les appels sur WhatsApp et X.

Pourquoi ? Parce qu'elle offre une qualité sonore supérieure. Néanmoins, elle peut dévoiler des informations sensibles telles que votre localisation ou votre fournisseur d'accès à Internet.

Opter pour un VPN

La première solution pour sécuriser votre adresse IP pendant les appels est d'utiliser un VPN. Cette approche fonctionne avec toutes les applications et offre l'avantage de masquer votre véritable adresse IP derrière une autre, tout en cryptant vos données. De cette façon, même si vous effectuez des appels en mode P2P, votre adresse réelle reste protégée.

Désactiver les appels en Peer-to-Peer sur X et WhatsApp

Pour ceux qui cherchent à renforcer la protection de leur vie privée, WhatsApp et X proposent une option intéressante. De ce fait, ils permettent de désactiver le mode P2P lors des appels.

En choisissant cette option, les appels sont redirigés via des serveurs tiers, ce qui masque de facto votre adresse IP.

Sur WhatsApp

Pour les utilisateurs d'Android, il suffit d'accéder aux paramètres via les trois points en haut à droite. Ensuite, ils doivent sélectionner « Confidentialité » et cliquer sur « Paramètres avancés » pour activer la protection de l'adresse IP.

Mais sur iPhone, cette option se trouve dans « Réglages » sous la section « Confidentialité ».

Sur X (Twitter)

Pour X, accédez à cette fonctionnalité en touchant votre photo de profil. Ensuite, sélectionnez « Paramètres et confidentialité », puis « Confidentialité et sécurité ». Dans la section « Messages Privés », activez l'option « Confidentialité des appels améliorée ». Et c'est tout !

Garder le contrôle de vos données personnelles

Alors, protéger votre adresse IP et vos informations personnelles est essentiel dans notre ère numérique. Si vous choisissez d'utiliser un VPN pour cacher votre adresse IP, ou bien si vous préférez désactiver les appels en P2P sur WhatsApp et X, ces approches assurent une communication sécurisée. D'une part, elles ajoutent une protection renforcée. D'autre part, elles préservent la confidentialité de vos conversations sur ces applications largement utilisées.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.