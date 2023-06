WhatsApp : comment bloquer les appels inconnus avec cette nouvelle option ?

WhatsApp, le titan de la messagerie, propose une fonctionnalité permettant de filtrer les appels provenant de numéros inconnus, empêchant ainsi la sonnerie de votre smartphone.

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous permet de protéger votre vie privée en désactivant le son des appels de numéros non enregistrés. Pour les utilisateurs de l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde, WhatsApp, les mises à jour fréquentes de son système d’exploitation sont monnaie courante, et cette dernière fonctionnalité ne fait qu’ajouter aux surprises régulières.

Nouvelle option pour bloquer les appels inconnus

WhatsApp avance à pas de géant grâce à une innovation remarquable. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a effectivement annoncé une nouvelle fonctionnalité. Désormais, vous pouvez faire taire les appels de numéros inconnus. Cela agit tel un bouclier, protégeant ainsi contre les spams, les escroqueries et les appels indésirables. Ces appels, cependant, ne disparaissent pas complètement. Néanmoins, votre téléphone garde son calme et enregistre ces appels en silence.

Mais attendez, il y a davantage à venir.

Réglez vos voiles de confidentialité

WhatsApp déploie désormais la « vérification de la confidentialité ». Effectivement, c’est votre gouvernail pour naviguer dans les options de confidentialité. Pour faire taire les appels inconnus, commencez par ouvrir WhatsApp. Après cela, cliquez sur les trois points situés en haut à droite et sélectionnez l’option « Paramètres ». Puis, choisissez « Confidentialité ». Par la suite, cliquez sur appels et activez l’option adéquate.

Quant à la vérification de la confidentialité, la procédure est similaire. Après avoir cliqué sur « Confidentialité », optez pour « Vérification de la confidentialité ». Dès lors, vous pouvez explorer et ajuster qui voit vos informations et statuts. En cliquant sur « Démarrer la vérification », vous pouvez examiner vos options.

WhatsApp Boosts Your Privacy: How to Silence Unknown Callers https://t.co/HM1TdEdCWz pic.twitter.com/jfALZgCray — 9wireless (@9wireless) June 20, 2023

Au-delà de ces améliorations, WhatsApp regorge de fonctionnalités astucieuses. Par exemple, vous pouvez l’intégrer à des applications de gestion de tâches. Ou encore, déployez-le élégamment sur votre ordinateur. Alors, prenez la barre et naviguez sereinement dans l’univers de WhatsApp, avec votre vie privée sous contrôle.