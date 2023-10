Ce message s’autodétruira dans 3,2,1… WhatsApp lance les messages éphémères !

On l’a tous rêvé en regardant des films d’espionnage : recevoir un message qui disparaît juste après l’avoir lu. Eh bien, le futur est ici et maintenant. Après l’essor des photos et des vidéos éphémères, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée, nous surprend à nouveau. Cette fois, WhatsApp intègre des messages vocaux à lecture unique pour les utilisateurs de sa version bêta.

WhatsApp, cette application de messagerie que nous utilisons tous, vient d’annoncer une nouveauté intrigante : les messages vocaux éphémères. Oui, après nous avoir offert la possibilité de partager des photos et des vidéos à visionnage unique, WhatsApp nous propose désormais des messages vocaux à lecture unique pour les utilisateurs de la version bêta de l’application, sur iOS et Android. Ces messages sont spéciaux : ils ne peuvent être lus qu’une seule fois, ne peuvent être sauvegardés, ni transférés. Ils disparaissent aussitôt qu’ils sont écoutés, comme une goutte d’eau sur une surface chaude.

Si vous êtes curieux et utilisez la version bêta de WhatsApp, sachez qu’envoyer un tel message est un jeu d’enfant. Mais attention, il y a un petit secret. Lorsque vous enregistrez votre message vocal en mode verrouillé, un bouton discret « 1 » apparaît. En appuyant dessus, votre message vocal se transforme magiquement en un message éphémère.

Une fois ouvert, le message se volatilise, assurant que personne d’autre ne puisse tomber dessus. Grâce à cette innovation, WhatsApp renforce sa sécurité et offre plus de confidentialité à ses utilisateurs.

WhatsApp lance les messages vocaux éphémèreshttps://t.co/4uj4dozlar — SAFETY PROMO (@safety_promo) October 19, 2023

WhatsApp : toujours un cran d’avance

Chaque jour, WhatsApp travaille pour rendre son application plus performante et sécurisée. Dans les coulisses, Meta, la maison mère de WhatsApp, est constamment à la recherche d’innovations. Et ce n’est pas tout. WhatsApp prévoit de lancer cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs dans les prochains jours. Et pour ceux qui suivent de près les mises à jour, une nouvelle interface, plus moderne, est en préparation.

Et ce n’est pas tout. Pour les utilisateurs Android, une autre mise à jour a vu le jour : la prise en charge des clés d’accès. Fini le temps où nous devions entrer un code de sécurité fastidieux à chaque connexion. Désormais, les utilisateurs peuvent se connecter facilement grâce à une identification biométrique, telle que la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale, ou simplement avec le code de déverrouillage de leur téléphone.

Avec ces améliorations, WhatsApp prouve encore une fois qu’il est au sommet de la technologie de messagerie, alliant simplicité, sécurité et innovation. Pour tous les utilisateurs, ces nouvelles fonctionnalités ne sont que le début d’une longue série d’améliorations à venir.