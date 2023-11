WhatsApp s’attaque à Discord frontalement avec cette fonctionnalité copiée

Reconnu pour sa simplicité et sa sécurité, WhatsApp vise à attirer les utilisateurs de Discord, en particulier les gamers, en adoptant une de leurs fonctionnalités favorites. Cette stratégie montre clairement que WhatsApp ne craint pas de se mesurer directement à Discord.

WhatsApp relève le défi en introduisant une fonction de discussion vocale innovante, rivalisant ainsi avec Discord. Cette nouvelle approche vise à améliorer l’expérience des appels vocaux en groupe en offrant une meilleure convivialité.

WhatsApp s’inspire de Discord pour sa nouvelle fonction

Récemment, WhatsApp a annoncé une grande nouveauté : l’introduction d’une fonction de discussion vocale. Inspirée par Discord, cette fonction vise à rendre les appels de groupe moins perturbateurs. Ainsi, WhatsApp espère attirer les adeptes de Discord avec une expérience utilisateur similaire.

Cette fonctionnalité, testée en version bêta, est désormais officielle. Elle remplace l’ancienne méthode d’appel automatique des participants par une notification push. Les utilisateurs peuvent se joindre à l’appel en cliquant sur une bulle dans la fenêtre de chat. De plus, pendant les appels, les commandes restent accessibles sans gêner la messagerie texte. Comme les messages personnels, ces appels sont chiffrés et peuvent inclure jusqu’à 32 participants.

Déploiement graduel sur iOS et Android

Le déploiement de cette fonction sur iOS et Android se fera progressivement. D’abord, il concernera les groupes de 33 à 128 membres. Cette stratégie vise à adapter l’expérience utilisateur en fonction de la taille des groupes. Cependant, les petits groupes, de moins de 33 membres, utiliseront l’ancienne méthode. Cette nouvelle fonction rend les appels de groupe plus conviviaux et moins intrusifs. Elle permet aux membres de rejoindre l’appel à leur propre rythme.

Cette mise à jour témoigne de l’engagement de WhatsApp à améliorer l’expérience utilisateur. En éliminant les appels automatiques, l’application s’adapte aux besoins des utilisateurs. Ils peuvent désormais participer aux discussions vocales de manière plus intentionnelle. Cette approche, similaire à celle de Discord, respecte l’indépendance des utilisateurs en ligne.

Enfin, les commandes d’appel, facilement accessibles, permettent une navigation fluide entre messagerie texte et appels. Ces ajustements s’inscrivent dans la volonté de rendre la communication numérique naturelle et flexible. WhatsApp maintient des normes élevées de sécurité et de confidentialité, une priorité partagée avec Discord.

Tout en déployant cette fonctionnalité, WhatsApp fait face au défi de son adoption par les utilisateurs. Habituellement réticents aux changements, ils devront s’adapter à cette nouvelle méthode de participation aux appels vocaux en groupe. En reprenant une fonctionnalité de Discord, WhatsApp cherche à répondre aux attentes évolutives de sa communauté.