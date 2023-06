Windows 10/11 : comment générer des clés gratuites avec ChatGPT et Google Bard ? Tout savoir

À l’aide d’un simple prompt, vous pouvez générer gratuitement des clés Windows Pro 10 ou 11 avec ChatGPT et Google Bard. Découvrez la marche à suivre avant qu’il ne soit trop tard !

Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT chamboule le monde entier. Des millions de personnes l’utilisent, et découvrent sans cesse de nouveaux cas d’usage.

Parmi ces internautes ingénieux, @immasiddtweets a révélé avoir réussi à générer des clés Windows 10 et Windows 11 à l’aide du chatbot IA.

ChatGPT gives you free Windows 10 Pro keys! And it surprisingly works 😂 pic.twitter.com/T4Y90lfzoY