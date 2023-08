X : Elon Musk se prend pour Batman, les voisins n’en peuvent plus

Elon Musk aime se prendre pour Batman, et à la rigueur, cela n’engage que lui. Mais cette fois-ci, les frasques mégalomanes du milliardaire commencent véritablement à agacer les gens. Ses voisins principalement ne supportent plus la folie des grandeurs de celui qui se prend pour Bruce Wayne avec son X géant qui les aveugle.

Le comportement d’Elon Musk agace

Depuis qu’Elon Musk a pris les rênes de Twitter, il semble diriger la société comme il l’entend sans se préoccuper des conséquences que cela peut avoir sur les employés, les utilisateurs, etc. Entre les licenciements, les services payants et autres, le boss de l’entreprise qui a récemment été renommé X agace.

Peu importe, Elon Musk maintient ses habitudes. Cette fois-ci, il s’est mis à dos les autorités et les habitants de San Francisco. En effet, après avoir rebaptisé Twitter, le milliardaire a entrepris de remplacer l’oiseau bleu installé sur le bâtiment du siège social de Twitter avec le logo X. Ceci, au détriment de la loi.

https://t.co/1AsSuN2yAP

On Friday, the company erected an "X" logo on the roof of its Market Street headquarters, to the chagrin of neighbors who complained about intrusive lights, and San Francisco's Department of Building Inspection which said it is investigating the structure. pic.twitter.com/JAPrn2iZTN — Chandragupt Institute of Management Patna (CIMP) (@CimpMedia) July 31, 2023

Lors des travaux, les autorités de San Francisco ont interpellé les responsables de X pour manquement aux règles de sécurité. En effet, ils n’ont pas délimité un périmètre de sécurité autour du chantier pour protéger les piétons.

Par ailleurs, le PDG de ce qui fut le réseau à l’oiseau bleu n’aurait soumis aucune demande d’autorisation avant d’installer son X géant au sommet du bâtiment utilisé comme QG de l’entreprise.

Plainte déposée, enquête ouverte

Patrick Hannan, porte-parole du Département de l’inspection des bâtiments de San Francisco déplore les agissements d’Elon Musk. « Toute lettre ou symbole de remplacement nécessiterait un permis pour assurer la cohérence avec la nature historique du bâtiment et pour s’assurer que les ajouts sont attachés en toute sécurité », explique t-il.

Face aux manquements, la ville dépose plainte contre X et lance une enquête. « L’examen et l’approbation de la planification sont également nécessaires pour l’installation de ce panneau. La ville ouvre une plainte et lance une enquête », déclare Hannan.

Les informations disponibles sur le site Web du Département de l’inspection des bâtiments font état de deux plaintes déposées contre la société X. L’une concerne l’installation du logo sur le toit et l’autre a été déposée par rapport à la suppression non sécurisée du signe Twitter.

San Francisco : Elon Musk aveugle ses voisins avec son logo X

Au-delà des problèmes administratifs, Elon Musk suscite également la colère des habitants pour la simple et bonne raison que le logo X les aveugle. Le panneau lumineux, pulsant et stroboscopique émet en effet une lumière intrusive, gênant le voisinage.

Messaging platform X, the company formerly known as Twitter, erected an ‘X’ logo on the roof of its San Francisco headquarters. Neighbors say the lights are intrusive and the building inspection department is investigating https://t.co/f0dA7Piv6B pic.twitter.com/dS9N8c5IOV — Reuters (@Reuters) July 31, 2023

Les publications ont plu sur les réseaux sociaux, dénonçant ce manque de considération de la part d’Elon Musk. Les inspecteurs en bâtiment de San Francisco évoquent aussi une potentielle effraction.

Dans un rapport, l’un de ces inspecteurs aurait tenté d’accéder au toit du bâtiment situé sur Market Street pour inspecter l’enseigne. L’accès lui aurait été refusé. Les responsables du chantier auraient toutefois déclaré que l’installation de ce logo géant serait temporaire.