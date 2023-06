YouTube Playables : retour en force de Google sur le Cloud Gaming, après l’échec Stadia

Google fait un retour tonitruant dans le domaine du Cloud Gaming avec YouTube Playables, une initiative ambitieuse qui efface les stigmates de l’échec de Stadia.

Grâce à cette stratégie audacieuse, YouTube Playables pourrait bien redéfinir les frontières du Cloud Gaming et marquer un tournant décisif dans l’évolution du divertissement interactif.

YouTube lance Playables : des jeux en ligne instantanés à découvrir !

D’après un article divulgué par le Wall Street Journal, YouTube a initié des essais sur un service totalement novateur baptisé Playables. Ce dernier offre la capacité de se plonger « immédiatement » dans des jeux en ligne simples.

Dans le cadre d’une phase de test, une communication interne a été transmise aux collaborateurs de Google. Cela consiste à les inviter à s’impliquer dans les expérimentations ludiques. Toujours selon le Wall Street Journal, Playables offre des « jeux faciles et facilement partageables » pour ces essais.

Pour le moment, aucune information relative à la structure économique de Playables ou à son mode de fonctionnement n’a été divulguée. Toutefois, cette initiative présente de remarquables similitudes avec l’intégration prévue de YouTube dans Stadia. Ce dernier est la plateforme de jeux en streaming ambitieuse de Google.

Il a cessé ses activités après seulement trois ans d’exploitation en janvier. Malgré cela, il est important de noter que YouTube Playables cherche à tirer des leçons de l’échec de Stadia.

L’objectif premier était de faciliter la transition des utilisateurs de YouTube. Cela consistait à passer de la simple observation d’un jeu sur la plateforme, à la possibilité de le pratiquer directement sur Stadia.

Google pourrait se relancer dans la course au cloud gaming ! 🎮



Alors que Stadia a été arrêté en janvier dernier, Google serait en train de tester un nouveau produit appelé "Playables" qui offrirait aux joueurs la possibilité de jouer à des jeux via YouTube.



(via VGC) pic.twitter.com/VL1ZAkK3Q6 — JV – Jeux vidéo (@JVCom) June 26, 2023

Google vise YouTube avec Playables : une nouvelle ère vidéoludique ?

Lorsque la nouvelle de la clôture de Stadia a été rendue publique, le chef de file de la plateforme, Phil Harrison, a mis en avant le fait que Google avait repéré « des perspectives claires pour mettre en œuvre cette technologie dans d’autres secteurs de Google », en mentionnant spécifiquement YouTube. Playables pourrait éventuellement représenter une opportunité pour Google de rentabiliser son investissement dans la technologie de streaming de Stadia. Par ailleurs, les jeux proposés dans les essais semblent nettement plus modestes que ceux disponibles sur la plateforme Stadia.

Playables présente plus de similarités avec la future génération de jeux sur Facebook qu’avec une plateforme de jeux en ligne qui rivalise avec Xbox ou Nvidia. L’historique de Google dans l’industrie du jeu vidéo est tumultueux, pour le moins que l’on puisse dire. Cependant, il sera captivant de voir si une autre branche de ce titan technologique parviendra à obtenir des résultats plus probants.

Le Cloud Gaming : une révolution sans limites pour les passionnés de jeux vidéo !

Le jeu en streaming présente de multiples atouts qui en font un choix séduisant pour les passionnés de jeux vidéo. Avant tout, il permet d’accéder à une étendue de titres sans nécessiter l’achat de consoles coûteuses ni leur installation locale. Cependant, il suffit d’une connexion Internet fiable et d’un appareil compatible pour profiter du jeu, ce qui élargit l’audience potentielle. De plus, le jeu en streaming offre une souplesse inégalée. Ainsi, il vous permet de jouer à vos jeux favoris où que vous soyez.

Par ailleurs, vous bénéficiez également de mises à jour et de sauvegardes automatiques dans le cloud. Cela élimine les tracas liés aux téléchargements et aux installations. Enfin, le jeu en streaming permet de tirer parti des dernières avancées graphiques et de traitement. Il garantit une expérience de jeu fluide et immersive. Ainsi, avec tous ces bénéfices, il n’est pas étonnant de voir un nombre croissant de joueurs opter pour le jeu en streaming.