Zhihui IDM929 : ce GPU chinois peut-il défier la GeForce GTX 1650 ?

Le nouveau Zhihui IDM929, un processeur graphique chinois prometteur, suscite l’intérêt des passionnés de jeux vidéo. Les performances de ce GPU pourraient bien rivaliser avec celles de la populaire GeForce GTX 1650.

La société chinoise Zhihui a fait des vagues récemment dans l’industrie des cartes graphiques avec ses avancées technologiques impressionnantes. Depuis ses débuts en 2018, la société a travaillé sans relâche pour développer des produits de pointe. L’entreprise chinoise a réussi à se faire une place sur le marché mondial des cartes graphiques. Cependant, il reste à découvrir si elle arrivera à se hisser parmi les leaders tels que Nvidia et AMD.

Zhihui IDM929 : un GPU puissant et économe en énergie

La société chinoise Zhihui Microelectronics a récemment présenté sa dernière innovation en matière de processeurs graphiques, la carte graphique IDM929. Cette puce graphique a été conçue pour fournir des performances équivalentes à celles de la GeForce GTX 1650 de Nvidia. Toutefois, elle présente une meilleure efficacité énergétique. Les ingénieurs de Zhihui ont développé cette carte avec une architecture propriétaire appelée IDMV, qui est une technologie exclusive de l’entreprise.

La carte IDM 929 propose un taux de remplissage des pixels de 19,2 GPixels/s et d’un taux de remplissage des textures de 76,8 GTexel/s. Ces chiffres sont déjà impressionnants en termes de puissance de traitement graphique. La puce offre également des performances de calcul de 2,5 TFLOPS. C’est un indicateur suffisant pour prendre en charge les tâches les plus exigeantes.

De plus, le GPU est compatible avec le décodage vidéo de divers formats couramment utilisés, tels que MPEG4, H.264, DivX et MPEG2. En ce qui concerne la connectivité, l’IDM 929 prend en charge les interfaces HDMI, DVI et D-Sub/VGA pour garantir une grande flexibilité de connexion.

Toutefois, il convient de noter que la fréquence d’horloge de cette puce est relativement basse par rapport aux normes actuelles. En effet, elle atteint seulement 1,2 GHz, ce qui peut avoir un impact sur les performances globales de la carte graphique. Cela étant dit, la Zhihui IDM929 promet d’offrir une solution graphique compétitive sur le marché, tout en étant économe en énergie.

Zhihui Microelectronics: un nouveau joueur chinois des GPU Embarqués

L’industrie chinoise des GPU a récemment vu l’arrivée de Zhihui Microelectronics, une entreprise qui se concentre principalement sur les applications embarquées. Zhihui est soutenu par Hangzhou Guoxin Technology. Il s’agit d’un investisseur originaire de Chine reconnu pour ses puces intégrées destinées à divers appareils comme les smartTV.

Les GPU de Zhihui, tel que le modèle IDM929, ont été conçus pour fournir des performances fiables et élevées. Les processeurs conçus par la société sont principalement destinés aux appareils embarqués nécessitant une capacité graphique importante. La société vise à concurrencer des acteurs établis tels que Qualcomm, grâce à sa technologie avancée pour les applications embarquées.

Par ailleurs, les produits de Zhihui ont reçu des commentaires élogieux de la part des professionnels de l’industrie. Ils ont noté leur haute performance et leur faible consommation d’énergie, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications embarquées. En plus de cela, la société est en train de développer une stratégie de marketing agressive pour promouvoir ses produits auprès des clients potentiels, en utilisant notamment des événements et des conférences pour se faire connaître.