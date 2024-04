Amazon supprime des centaines d’emplois AWS, malgré sa croissance massive

Amazon vient de lancer un choc. La firme va supprimer des centaines de postes dans son unité de cloud computing, AWS. Pourquoi cette décision ?

Amazon, malgré sa croissance rapide, a pris une décision inattendue. En effet, l'entreprise a choisi de supprimer des centaines de postes dans son unité AWS, spécialisée dans le cloud computing. Cette annonce est surprenante, compte tenu de son expansion massive.

Elle soulève donc des questions sur les motivations derrière ces coupes d'emplois. Est-ce une stratégie de réajustement ou une réponse à des défis non divulgués ? Quoi qu'il en soit, cette décision affecte de nombreux employés et interroge sur l'avenir de certains secteurs au sein d'Amazon.

Suppressions d'emplois chez AWS

Amazon Web Services, connu pour être le fer de lance de l'innovation chez Amazon, représente désormais 14% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Pourtant, cela n'a pas empêché Amazon de réduire son effectif. Des centaines de postes dans les domaines des ventes, du marketing, et des services mondiaux ont été affectés.

De même, l'équipe technologique des magasins physiques a vu la suppression de quelques centaines de postes. Cette vague de licenciements touche les opérations mondiales d'Amazon, bien que la majorité des postes d'AWS soient basés à Seattle.

« Ces décisions sont difficiles mais nécessaires », a expliqué un porte-parole d'AWS. Il a ajouté que l'entreprise continue à investir, embaucher et optimiser les ressources pour offrir des innovations à ses clients.

Cette affirmation soulève le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses entreprises technologiques. Elles doivent trouver comment équilibrer la croissance et l'innovation tout en restant agiles et compétitives.

Stratégie d'Amazon, un équilibre entre innovation et optimisation

Amazon n'a pas seulement ajusté ses effectifs chez AWS. L'entreprise a également révisé sa stratégie pour ses magasins physiques, notamment en retirant son système de paiement en libre-service, Just Walk Out, de ses magasins aux États-Unis.

Lancés en 2020, les magasins Amazon Fresh représentaient une nouvelle direction pour Amazon. Ces changements indiquent une volonté d'Amazon de réévaluer et d'ajuster continuellement ses opérations pour mieux répondre aux besoins de ses clients.

Parallèlement, Amazon continue d'investir dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle (IA). L'investissement récent dans la startup de sécurité et de recherche Anthropic témoigne de l'importance de l'IA pour l'avenir d'AWS.

Ces investissements soulignent également la compétition féroce entre les géants de la technologie pour dominer le secteur de l'IA, un domaine considéré comme crucial pour stopper une cyberattaque et pour l'avenir de l'industrie.

Impacts sur les employés et le secteur technologique

Les employés basés aux États-Unis, touchés par les suppressions d'emplois, auront droit à un soutien spécifique.

Premièrement, ils continueront à percevoir leur salaire ainsi que des avantages sociaux durant au moins 60 jours. Ensuite, une aide leur sera proposée pour faciliter leur recherche d'un nouvel emploi. Ils recevront aussi une indemnité de départ pour les aider dans cette transition.

À la fin de l'année dernière, Amazon comptait plus de 1,5 million d'employés à temps plein et à temps partiel. Cette restructuration chez Amazon fait écho à une tendance plus large dans le secteur technologique, qui a vu la suppression de 168 032 emplois en 2023, marquant une hausse de 73 % par rapport à 2022.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.