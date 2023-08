Baldur’s Gate 3 : pourquoi l’acte 3 peut faire souffrir votre PC ?

Après le déploiement de la dernière mise à jour majeure de Baldur’s Gate 3, des joueurs ont exprimé des préoccupations quant à des variations de performances de plus en plus marquées à mesure qu’ils progressent dans l’Acte 3 du jeu.

Selon les experts, l’acte 3 de Baldur’s Gate 3 aura des impacts significatifs sur les performances des PC des joueurs. Autrement dit, plus vous y jouez, plus vous assisterez à des changements au niveau des caractéristiques de performances. En réalité, c’est la densité des PNJ qui, au fur et à mesure où l’on avance dans le jeu, a tendance à augmenter. Et c’est ce facteur qui fait que les PC de milieu de gamme montrent des signes de faiblesses dans les zones les plus peuplées.

Baldur’s Gate 3 : une multitude de PNJ et une abondance d’activités

À titre d’information, c’est dans la ville de Baldur’s Gate que se déroule l’acte 3 du jeu. C’est d’ailleurs une ville très animée qui se caractérise par une multitude de personnages non joueurs et d’une abondance d’activités. Déjà à ce stade, on peut dire que ce sont ces éléments qui entraînent la charge du processeur.

D’après les tests qu’on a nous-même réalisés sur un PC de milieu de gamme, on a constaté que le système avait du mal à maintenir une fluidité constante dans les endroits plus peuplés. Nos tests ont également montré une baisse de la fréquence d’images qui était de 90 images par seconde sur un Core i9 12900K. Et avec un tout petit mouvement, les temps d’image subissent une fluctuation notable.

Des transitions fréquentes entre les cinématiques et les séquences de conversations

L’autre problème majeur de Baldur’s Gate 3 est lié aux transitions entre les séquences cinématiques et les conversations, qui sont fréquentes dans cette phase du jeu. Ces transitions nécessitent avant tout une utilisation élevée du processeur. Et en raison de la charge accrue du CPU ou du Central Processing Unit, les transitions de l’Acte 3 de Baldur’s Gate entraînent des baisses de performance encore plus marquées. La conséquence la plus notable de cette instabilité est la détérioration de la fluidité des images, se traduisant par des bégaiements visibles pendant les séquences de jeu.

Choix de l’API : quel impact sur les performances ?

Que vous choisissiez DirectX 11 ou Vulkan pour l’API de rendu, cela aura un impact sur les performances du jeu. Malgré les avantages théoriques de Vulkan dans certaines situations, il s’est avéré moins performant que DirectX 11 dans les zones chargées en PNJ. La différence était de près de 10 % sur un processeur Core 19 12ème génération. Cela peut s’avérer déconcertant pour les joueurs qui espéraient une amélioration de performances avec Vulkan.

Le test a également démontré que les processeurs de différentes gammes réagissent différemment à l’Acte 3. Les puces haut de gamme comme le Core i9 12900K montrent des fluctuations de temps d’image – Mais aussi des baisses de performances. Quant aux autres processeurs tels que le Ryzen 5 3600, ils souffrent de manière bien plus intense. Conséquences : le jeu est saccadé et les temps d’image sont irréguliers. Et c’est visible à l’œil nu, même avec des technologies de synchronisation adaptative. Avec un seuil de 30 fps par exemple, le rythme qu’on obtient est encore incohérent, même si vous activez v-sync. Par contre, il est peut-être avantageux d’opter pour des limiteurs SpecialK de Kaldien.

Peut-on justifier cette performance et est-il possible d’y apporter des améliorations ?

Pour aborder cette question, il faudra avant tout analyser comment évoluent les performances en fonction du nombre de cœurs et de threads.

En examinant le Core i9 12900K, des données pertinentes émergent lorsqu’on observe le comportement du jeu en fonction de différentes configurations de cœurs et de threads. La configuration la plus performante se révèle être celle avec huit cœurs, sans l’ajout de l’hyperthreading. Or, une configuration à huit cœurs présente seulement une amélioration de quatre pour cent par rapport à une combinaison à six cœurs.

Étonnamment, même en doublant le nombre de threads et de cœurs disponibles, le 12900K activé à son maximum n’affiche qu’une légère augmentation de deux pour cent par rapport à la configuration à six cœurs. Par ailleurs, en optant pour la configuration à huit cœurs et en activant l’hyperthreading, on obtient les résultats les moins satisfaisants. Quitte à dire que cette combinaison est moins performante que celle à six cœurs.

En bref, les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont besoin d’une optimisation du PC en améliorant l’utilisation du processeur. Vulkan pourrait en être la solution, bien qu’il reste encore un sujet d’études.