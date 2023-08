Bien choisir son assurance vie : les critères à prendre en compte

L’assurance vie est un excellent moyen de se constituer un capital sur le long terme et de compléter ses revenus à la retraite. Elle permet également de transmettre son patrimoine à ses proches tout en bénéficiant d’une fiscalité particulièrement avantageuse. En fait, il s’agit de l’un des placements préférés des Français, surtout pour sécuriser leur épargne. Néanmoins, pour trouver le meilleur contrat capable de répondre à chacun de ses besoins, il est essentiel de prendre en compte certains critères de choix.

Les principaux types de contrats d’assurance vie

La consultation d’un comparatif d’assurances vie est conseillée pour comprendre facilement les caractéristiques de ce genre de contrat. Concrètement, il existe deux principales catégories de produits sur le marché : les fonds en euros et les unités de compte (UC). Avec la première option, la rémunération octroyée est assez faible. Elle oscille généralement entre 1 % et 3 %. Cependant, le capital investi est entièrement garanti et sécurisé.

Par contre, avec la seconde possibilité, les placements sont nettement plus rentables. Ils sont de l’ordre de 4 % à 7%. Toutefois, ce type de contrat comporte des risques, puisque les versements sont engagés dans des produits liés à la bourse. En effet, les unités de compte peuvent concerner des actions, des fonds immobiliers, des obligations, etc. Ainsi, il est possible que l’investisseur supporte d’éventuelles pertes en capital.

L’importance d’identifier préalablement ses besoins

Avant de partir à la recherche du meilleur établissement financier pour votre assurance vie, il est essentiel d’identifier préalablement ses besoins. Il s’avère notamment important d’anticiper la durée du placement, car les avantages accordés ne sont intéressants qu’après au moins deux ans. De même, il est nécessaire de se fixer des objectifs clairs et réalistes. Ceux-ci doivent être cohérents avec la situation familiale, le projet immobilier, l’âge et le revenu de l’épargnant. Le but est de connaître précisément son profil avant d’investir ses économies.

Dans cette optique, il est fortement conseillé d’examiner ses dépenses actuelles et d’estimer ses besoins financiers une fois à la retraite. Ainsi, il sera plus facile d’identifier les avenants ou les caractéristiques de la police qui sont particulièrement importants pour l’investisseur.

Les acteurs financiers qui proposent des contrats d’assurance vie

Parmi les acteurs financiers qui proposent des contrats d’assurance vie se trouvent :

les banques traditionnelles comme La Banque Postale, le Crédit Mutuel CIC ou la Caisse d’Épargne ;

les banques en ligne comme Boursorama ou Hello Bank ;

les mutuelles ou associations comme la MIF ou la GMF ;

les conseillers en gestion de patrimoine ;

les courtiers en ligne spécialisés en assurance vie comme Linxea ;

les fintechs comme Yomoni, Ramify et Goodvest.

Afin de repérer facilement les établissements les plus performants, il s’avère utile de consulter un comparatif d’assurances vie réalisé par des experts en la matière. En général, ceux-ci se fient aux frais appliqués, à la variété de supports proposés, aux exploits passés, aux fonctionnalités offertes et aux innovations apportées.

La note de solidité financière de l’entreprise

Quels que soient ses besoins ou ses objectifs en matière d’épargne ou d’investissement, il est vivement recommandé de n’opter que pour des entreprises de renom. En effet, il est essentiel de privilégier les établissements qui jouissent d’une bonne stabilité économique. Pour vérifier si un acteur est suffisamment fiable, il suffit de se référer à sa note de solidité financière.

La satisfaction de la clientèle

Avant de signer un contrat d’assurance vie chez une compagnie en particulier, il est nécessaire d’examiner préalablement le niveau de satisfaction de ses anciens clients. Pour ce faire, l’épargnant n’a qu’à faire une petite recherche sur Internet. Il doit être extrêmement attentif vis-à-vis des éventuelles plaintes formulées.

Les frais de l’assurance vie

Quand il est question de choisir judicieusement son assurance vie, il est essentiel de prêter une attention particulière aux frais de gestion appliqués. En effet, ceux-ci sont déduits annuellement sur le montant du placement de chaque épargnant. Par ailleurs, il faut s’intéresser au tarif des frais sur versement qui peuvent aller jusqu’à 4,5 %. De plus, il est crucial de vérifier préalablement les frais sur les arbitrages, les frais sur les conversions en rente et les frais internes des supports. La demande d’un devis d’assurance vie est souvent conseillée afin de comparer objectivement les offres disponibles et de prendre une décision éclairée.

La qualité du service

Afin d’évaluer la qualité du service de l’établissement financier, l’épargnant a intérêt à poser des questions relatives au fonctionnement de son contrat. Il doit notamment obtenir des précisions sur les délais applicables en cas de rachat et les fréquences d’envoi des relevés de comptes. De même, il est nécessaire de se préoccuper du minimum de versement imposé et de la disponibilité des conseillers de l’entreprise. Il est aussi crucial d’accorder de l’importance au sérieux de l’établissement financier et à son professionnalisme.

La gestion libre et la gestion pilotée

Si l’épargnant ne dispose que peu de connaissances dans le domaine financier ou de l’assurance vie, il a intérêt à opter pour une gestion pilotée. Ainsi, la tâche sera confiée à un expert hautement compétent qui dispose de toutes les compétences nécessaires en la matière. En revanche, si l’investisseur est capable d’administrer tout seul son placement, il peut choisir la gestion libre.