L’Alliance FIDO pose de nouveaux jalons en matière de sécurité biométrique

Face à l'augmentation des préoccupations concernant la sécurité et l'équité des systèmes de vérification d'identité en ligne, l'Alliance FIDO dévoile une initiative inédite.

Avec le lancement de son programme de certification des performances biométriques, intitulé « Face Verification Certification », l'organisation pose les bases d'un écosystème de contrôle d'identité plus sûr et plus fiable.

Un programme de certification pour contrer les biais

L'Alliance FIDO, connue pour son engagement envers des normes de sécurité ouvertes, répond aux inquiétudes liées à l'authentification en ligne. Son programme vise à tester et à certifier les technologies de vérification d'identité biométrique sur des critères d'exactitude et d'absence de biais. Face à la montée des menaces comme les usurpations d'identité et les deepfakes, cette certification assure une évaluation rigoureuse des solutions disponibles sur le marché.

Des tests approfondis pour garantir l'équité

Le programme de certification de l'Alliance FIDO repose sur une batterie de tests rigoureux. Ces tests évaluent les performances des systèmes biométriques à travers au moins 10 000 essais. L'évaluation prend en compte divers critères démographiques tels que la couleur de peau, l'âge et le sexe. Ces évaluations mesurent la résistance aux attaques d'usurpation et aux deepfakes, tout en analysant l'accessibilité et la sécurité des solutions proposées.

Lutter contre les menaces liées aux deepfakes

La croissance rapide des technologies d'intelligence artificielle a amplifié les préoccupations sécuritaires autour des systèmes de vérification biométrique. Une récente étude de l'Alliance FIDO montre que plus d'un tiers des consommateurs sont désormais plus inquiets lorsqu'ils s'authentifient en ligne, en raison de la prolifération des deepfakes. Cette inquiétude est fondée sur des rapports montrant que les attaques par injection de deepfakes sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées.

Restaurer la confiance grâce à des certifications robustes

Andrew Shikiar, directeur exécutif de l'Alliance FIDO, souligne l'importance de cette certification pour restaurer la confiance dans les systèmes d'identification à distance. « Les solutions d'identification à distance offrent des avantages significatifs, mais elles suscitent également des préoccupations légitimes. La certification Face Verification Certification est un tremplin pour garantir des déploiements résistants et efficaces à travers le monde ».

iProov, pionnier de la certification

La société iProov, spécialisée dans les solutions biométriques, est la première à obtenir cette certification. Son PDG, Andrew Bud, met en avant l'importance de cette reconnaissance pour renforcer la confiance des utilisateurs et garantir des interactions en ligne sécurisées et inclusives. Il précise que cette certification offre une boussole fiable pour guider les choix des organisations face à la montée des menaces liées à l'IA et à l'usurpation d'identité.

Les exigences du programme de certification s'appuient sur des normes ISO éprouvées et sont élaborées en collaboration avec des experts internationaux. Les fournisseurs de solutions biométriques peuvent ainsi démontrer la fiabilité de leurs produits et réduire les besoins en tests individuels.

Compléter l'offre de certification de l'Alliance FIDO

Ce nouveau programme complète les autres initiatives de l'Alliance FIDO, notamment les certifications pour les composants biométriques et l'authenticité des documents. Ensemble, ces programmes offrent une assurance de bout en bout pour les organisations et les utilisateurs, tout en accompagnant la transition vers des systèmes de vérification numérique plus sécurisés sans mot de passe.

L'initiative de l'Alliance FIDO marque une étape cruciale pour renforcer la confiance dans les systèmes de vérification d'identité biométrique et répondre aux défis actuels en matière de sécurité en ligne. Avec des certifications robustes et reconnues, l'organisation pave la voie vers un avenir où la sécurité numérique sera plus fiable et accessible à tous.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.