Cybersécurité : Google lance un programme de certification, tout savoir

L’industrie de la cybersécurité souffre d’une grave pénurie de talents. Pour les experts et les entreprises en demande de compétence, la démocratisation des formations doublée d’une sensibilisation sur les métiers de la cybersécurité reste un des meilleurs moyens de régler cette crise. C’est dans cette optique que Google lance un nouveau programme de certification.

Proposer une formation accessible pour faciliter l’accès à l’emploi

Alors que la technologie devient de plus en plus imbriquée dans notre quotidien, le besoin de professionnels qualifiés en cybersécurité augmente. Les projections au niveau du secteur de l’emploi prévoient plus d’ouvertures dans le domaine de la cybersécurité. Mais les talents ne suivent pas et l’industrie de la cyberdéfense souffre d’une grave pénurie de compétences.

Pour combler ce manque, former des professionnels fait partie des meilleures solutions, mais pas seulement. Rendre les formations plus accessibles permettrait également de faciliter et de multiplier l’accès à l’emploi. C’est dans cette perspective que Google propose un nouveau programme de certification accessible pour moins de 300 dollars. La certification coûte exactement 49 dollars par mois pour un cursus de 6 mois au maximum.

Les cours, conçus par les experts de Google, seront dispensés par ces mêmes professionnels via la plateforme de Mooc Coursera. Google assure que cette certification permet aux étudiants d’accéder facilement à des emplois de niveau débutant avec de grandes perspectives d’évolution.

Avec des frais abordables, Google permet une meilleure accessibilité à la certification. L’entreprise a aussi voulu qu’il s’agisse d’une formation qui ne nécessite aucun prérequis. Ce qui signifie que tous les profils peuvent aspirer à cette nouvelle certification. Il s’agit là d’une véritable stratégie de Google qui vise à diversifier le profil des professionnels en cybersécurité.

Les détails du programme

Ce nouveau programme de certification de Google se compose de 8 cours pour un total de 150 heures de formation. Le premier (13 heures) porte sur les fondements de la cybersécurité. Les apprenants poursuivront ensuite sur la gestion des risques (12 heures), puis sur la protection des réseaux. Ce dernier dure 14 heures.

L’un des plus longs est celui qui porte sur les différents langages de programmation. Celui-ci dure 25 heures. Les cours portant sur les menaces et les vulnérabilités sont aussi assez conséquents et totalisent 21 heures. Il en est de même pour la détection des menaces et la conception de plan de réponse.

Le septième module, l’automatisation des tâches de cybersécurité avec Python, durera 27 heures. Pour compléter le tout, le dernier cours vise à préparer les apprenants à l’insertion professionnelle dans l’industrie professionnelle. La préparation aux emplois en cybersécurité dure 15 heures.

Ce programme « préparera les apprenants à des emplois de premier échelon dans la cybersécurité en moins de six mois sans expérience préalable requise, créera de plus grandes opportunités pour les personnes du monde entier et aidera à pourvoir le nombre croissant de postes ouverts dans le cyberespace », explique Google.