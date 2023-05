Chiffrement messages et vidéos : Twitter va-t-il devenir le réseau le plus privé ?

Twitter a évoqué la possibilité d’un chiffrement des messages en 2018, mais la fonctionnalité n’a été annoncée officiellement qu’en novembre dernier. Pour autant, le réseau à l’oiseau bleu n’a pas de suite déployé ce cryptage pourtant très attendu, du moins jusqu’à aujourd’hui. Elon Musk vient en effet d’annoncer le déploiement du chiffrement des messages directs pour ce mois-ci.

Dans un souci de confidentialité et pour préserver la vie privée, les internautes/mobinautes affichent un intérêt croissant pour les communications cryptées sur les réseaux sociaux. Les services de messagerie instantanée comme Telegram, Signal et WhatsApp ont depuis longtemps instauré le cryptage de bout en bout sur leur plateforme.

Say goodbye to prying eyes and hello to secure conversations. We're giving early access to Encrypted Direct Messages v1 to our verified users.



We're excited to get feedback, improve the experience, and roll it out to even more users. Learn more: https://t.co/xl5Juz1pyy