Cybersécurité : pourquoi et comment chiffrer votre Wi-Fi ?

Alors que le monde poursuit sa numérisation, l’utilisation des réseaux sans fil fait désormais partie de notre quotidien. Mais l’utilisation du Wi-Fi expose vos données au piratage, raison pour laquelle il faut chiffrer le réseau.

Pourquoi chiffrer votre Wi-Fi ?

Une connexion Wi-Fi non sécurisée permet aux parties non autorisées d’accéder plus facilement à vos fichiers et données privés. Un réseau sans fil non sécurisé permet aussi à des inconnus d’utiliser votre connexion Internet dans la mesure où aucune connexion physique n’est nécessaire.

Un voisin ou une personne qui se gare près de chez vous peut facilement intercepter et lire les informations privées envoyées sur votre réseau Wi-Fi s’il n’est pas sécurisé. Mais comment savoir si le réseau sans fil est sécurisé ?

Les réseaux Wi-Fi domestiques sont généralement accessibles via un périphérique physique appelé routeur. Ces matériels offrent souvent un système de cryptage. Il suffit de vérifier dans les paramètres du routeur pour savoir si votre réseau est sécurisé ou non.

Qu’est-ce que le cryptage Wi-Fi ?

Le cryptage Wi-Fi sécurise votre réseau sans fil via un protocole d’authentification. Ce système demande un mot de passe ou une clé pour tout accès au réseau. Le cryptage Wi-Fi vous prémunit des vols de données qui peuvent avoir des conséquences désastreuses comme l’usurpation d’identité.

Le cryptage Wi-Fi utilise des algorithmes pour chiffrer les données. Le chiffrage empêche les personnes non autorisées d’intercepter ou de lire toute information transmise via le réseau Wi-Fi.

Il existe plusieurs normes et protocoles de cryptage, dont WEP. C’est la norme la plus ancienne et la moins sécurisée. WPA et ses nombreuses itérations offrent un niveau de sécurité améliorée, notamment WPA 3, la dernière version du protocole.

Comment chiffrer son réseau Wi-Fi ?

Chiffrer son réseau Wi-Fi relève d’un processus simple, quel que soit le modèle de routeur que vous utilisez, ancien ou moderne. Accédez à la page de configuration de votre routeur Wi-Fi. Connectez-vous et rendez-vous sur « Paramètres »

Là, vous trouverez les différentes options de cryptage : WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Personal, etc. Profitez-en pour reconfigurer votre mot de passe si vous avez encore gardé le mot de passe par défaut. Utilisez un mot de passe fort que vous n’utilisez pas déjà pour d’autres comptes.

Pensez également à mettre à jour le micrologiciel de votre routeur pour renforcer la sécurité du réseau. Cette opération permet de maintenir les performances du routeur, de combler les failles de sécurité et de bénéficier des dernières fonctionnalités. Pour ce faire, consultez le manuel du routeur ou contactez directement votre FAI.