Progrès révolutionnaires dans l’intégration du calcul hybride

Classiq et Hewlett Packard Enterprise s'associent pour développer une solution révolutionnaire qui allie calcul quantique et haute performance. Cette solution permettra de résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire à grande échelle.

La collaboration entre Classiq, spécialiste des logiciels quantiques et Hewlett Packard Enterprise (HPE), acteur majeur de l'informatique, marque une avancée significative dans le domaine de la simulation hybride. Ensemble, ils ont mis au point une méthode rapide et efficace pour résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire à grande échelle en combinant le calcul haute performance (HPC) et le calcul quantique​​.

Une révolution dans l'informatique quantique

L'évolution de l'informatique quantique soulève des questions quant à l'intégration de ces nouvelles compétences dans les méthodes de calcul classiques. La demande croissante pour des solutions informatiques sophistiquées pousse à l'intégration du calcul quantique et HPC. Cette collaboration entre Classiq et HPE montre comment ces deux approches peuvent converger. Le but étant d'apporter des solutions innovantes à des problèmes complexes​​.

La puissance du calcul hybride

L'approche hybride développée utilise le système HPE Cray Supercomputing EX. Le moteur de synthèse de Classiq est ensuite combiné à ce système pour créer des circuits utilisant l'Algorithme d'Optimisation Approximative Quantique (QAOA). Cette synergie permet d'optimiser l'efficacité d'exécution en exploitant les avantages de l'accélération quantique dans un environnement HPC​​.

Un progrès reconnu internationalement

Le projet a été présenté dans un article intitulé « Hybrid Classical-Quantum Simulation of MaxCut using QAOA-in-QAOA« . La présentation a eu lieu lors d'un workshop à la IEEE IPDPS Conference à San Francisco. Cette publication met en lumière les progrès réalisés grâce à la fusion des technologies de calcul quantique et classique. Ces progrès renforcent l'importance de cette approche pour l'avenir de l'informatique.

Classiq, soutenue par des investisseurs de renom tels que HPE et Samsung, crée des solutions qui rendent l'informatique quantique plus accessible. L'intégration du moteur Classiq dans l'environnement de programmation quantique de HPE favorise la création de logiciels quantiques et HPC optimisés. Cette collaboration vise à accélérer l'intégration de ces technologies dans diverses applications.

La fusion des technologies de calcul quantique et classique ouvre de nouvelles perspectives pour la résolution de problèmes complexes à grande échelle. En continuant à développer des solutions hybrides, Classiq et HPE sont à l'avant-garde de l'innovation technologique.

