Le Cloud Gaming Xbox sur iPhone ? C’est mort ! Voici pourquoi

C’est la douche froide pour les adeptes de la marque à la pomme. La plateforme de cloud gaming de XboX ne pourrait pas voir le jour sur iOS. Encore une avancée qui se dirigera directement vers les oubliettes.

Qui ne rêve pas de jouer à des jeux XboX en streaming sur son smartphone ? Tous les gamers bien sûr. Et même les non-connaisseurs du gaming peuvent se lancer dans ce domaine. C’est un peu l’objectif du Cloud Gaming de Xbox. Cette plateforme sera sur votre smartphone d’ici peu. Tout se passe bien chez Android. Mais Microsoft ne va pas intégrer cette innovation sur les produits Apple.

Le DMA au centre des attentions

Le Digital Markets Act (DMA) va bientôt réglementer le marché du numérique en Europe. Cette loi entrera en vigueur le 7 mars prochain. Certes, elle va ouvrir les portes aux collaborations entre les géants de la haute technologie. Apple, par exemple, donnera accès aux applications tierces sur sa plateforme. Il y aura aussi d’autres modes de paiement.

Toutefois, Apple va jouer son esprit stratège. L’entreprise étudie le DMA depuis des semaines. Elle a donc trouvé plusieurs failles pour les orienter à son avantage. Désormais, il y a une taxe sur les téléchargements par l’intermédiaire de l’AppStore.

Et cette tendance ne passe pas auprès de plusieurs sociétés, comme Microsoft. C’est décidé, cette dernière n’intègre pas sa plateforme de cloud Gaming sur Apple.

Une décision difficile pour Microsoft

« Nous n’avons pas la possibilité de monétiser Xbox Cloud Gaming sur Ios » Phil Spencer.

Et ce spécialiste était du même avis que Sarah Bond de Microsoft. Selon les deux professionnels, Apple veut éloigner le plus possible la concurrence. Et c’est un obstacle pour une innovation dans le domaine du gaming sur smartphone.

Cependant, plusieurs entreprises vont s’associer pour lever la voix contre Apple. Epic Games, Spotify, et Microsoft figurent en tête de liste.

“Nous continuerons à travailler avec les régulateurs, ainsi qu’avec Apple et Google afin de créer un espace des vitrines alternatives” Phil Spencer.

Il a mentionné le mode de fonctionnement de Windows. Sur ce système, les utilisateurs ont accès à Steam, et Epic Games Store. Cette tendance tient alors compte des besoins des gamers.

« Il y a des alternatives, et je pense que des moyens alternatifs pour les gens d’acheter des choses créent des avantages pour les consommateurs et les créateurs. Je pense que la plus grande plateforme pour les joueurs, qui est la plateforme mobile, devrait avoir la même chose » Phil Spencer.

