Comment revendre un iPhone au prix maximum ? Le guide complet

Si vous souhaitez revendre votre iPhone, il est important de bien s’y prendre pour vous en débarrasser au meilleur prix. Découvrez toutes les méthodes et astuces pour y parvenir !

Un iPhone est un smartphone haut de gamme, et son achat constitue donc un investissement important.

Toutefois, acheter un modèle flambant neuf permet aussi de le revendre à bon prix après quelque temps. À condition de s’y prendre correctement !

Pour revendre votre mobile Apple au prix maximum, vous devez respecter certaines règles et adopter les bonnes pratiques. Voici les meilleures méthodes.

Les bonus de reprise

Les boutiques spécialisées, les opérateurs et les revendeurs en ligne proposent tous des bonus de reprise lors de l’achat d’un nouveau smartphone.

Cette solution peut être avantageuse pour revendre votre iPhone, surtout si vous souhaitez vous mettre à jour chaque année à la sortie du nouveau modèle.

Pour cause, les vendeurs proposent des bonus de reprise très attrayants contre l’achat de l’iPhone le plus récent.

Après déduction du prix de reprise de votre appareil et du bonus, l’achat du nouveau produit ne vous coûtera qu’une somme dérisoire.

Notons que les bonus les plus intéressants sont proposés par les opérateurs téléphoniques, sous condition de s’engager sur un forfait haut de gamme. Or, il n’est pas toujours possible de souscrire à une nouvelle offre chaque année.

Toutefois, plusieurs distributeurs tels que la FNAC, Darty ou Cdiscount proposent aussi des offres de reprise avec bonus pour l’achat d’un nouvel iPhone nu.

Il existe aussi des offres de reprise sans bonus, comme celle d’Apple. Le prix de revente sera moins élevé, mais le processus simplifié.

Les plateformes de reconditionnement

Depuis plusieurs années, les plateformes de mise en relation avec des reconditionneurs rencontrent un réel succès. On peut citer pour exemples BackMarket, Volpy ou encore Rebuy.

Quelques clics suffisent pour revendre son iPhone. Vous n’avez qu’à fournir les informations sur l’état de votre iPhone, et le site se charge de vous envoyer un carton avec un bon d’envoi.

Les instructions de renvoi sont faciles à comprendre, et permettent de se laisser guider en toute tranquillité. Si jamais vous oubliez d’expédier avant la date indiquée, l’offre est annulée et vous devez recommencer toute la démarche.

Toutefois, gardez en tête que le reconditionneur peut réévaluer la valeur de votre iPhone à la baisse s’il observe des défauts non déclarés.

Certains reconditionneurs n’hésitent pas à exagérer l’état d’usure de l’appareil pour le reprendre à moindre coût. Il est donc important de choisir des plateformes dignes de confiance et réputées.

D’un site à l’autre, le prix proposé peut varier de plusieurs dizaines d’euros. Mieux vaut donc prendre le temps de comparer les différentes offres !

Les boutiques d’achat/vente type Easy Cash

Si vous souhaitez revendre votre iPhone aussi rapidement que possible sans forcément vous soucier du prix, la meilleure solution est de se rendre dans une boutique d’achat/revente comme Easy Cash ou Cash Converter.

Ce type d’enseigne vous propose une offre de rachat en quelques minutes. Bien évidemment, le montant sera généralement moins élevé qu’en suivant une autre méthode plus lente ou plus compliquée.

Les sites de petites annonces type LeBonCoin

Comme souvent, le meilleur moyen de vendre votre iPhone au meilleur prix est d’éviter les intermédiaires.

Grâce aux plateformes de petites annonces comme Facebook Marketplace ou LeBonCoin, vous pouvez directement revendre votre smartphone à un autre particulier.

Il sera toutefois nécessaire de bien formuler votre annonce, et de l’accompagner de photos mettant l’appareil en valeur.

En outre, prenez soin de bien répondre à tous les messages de personnes intéressées. Il faudra également se méfier des arnaqueurs et escrocs qui prolifèrent sur ces sites web…

Cette méthode est probablement la plus exigeante, mais aussi celle qui permet de vous défaire de votre iPhone au prix maximum.

Les astuces pour revendre l’iPhone en toute sécurité

De manière générale, les reventes d’iPhone atteignent leurs pics après le keynote annuel de présentation du nouveau modèle.

Il est possible de profiter de la tendance pour vendre votre exemplaire à cette période, mais vous pouvez aussi aller à contre-courant et faire votre offre pendant une période plus calme.

Veillez à bien analyser l’état de votre téléphone pour éviter les déconvenues pour l’acheteur. Mentir sur le niveau d’usure peut se retourner contre vous, car le prix peut être revu à la baisse.

Afin d’éviter que vos données personnelles soient exposées, vous devez prendre plusieurs précautions avant la revente d’un iPhone.

Commencez par effectuer un backup de toutes vos données sur iCloud ou sur un ordinateur, et désactiver l’application « Trouver mon iPhone ».

Déconnectez-vous de l’application Messages et d’iCloud, désappairez vos AirPods et votre Apple Watch, puis effacez toutes les données. Pensez aussi à retirer la carte SIM !

Toutes ces tâches peuvent être pénibles, mais sont indispensables pour éviter les mauvaises surprises. Dans le cas contraire, l’acheteur de votre iPhone pourrait accéder à vos photos ou autres informations intimes…