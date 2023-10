Consultant en IA : un initiateur des innovations en entreprise

Le consultant IA assure le rôle d’accompagnateur de ses clients dans leurs projets IA. Sa principale mission consiste à intégrer les innovations de l’IA à la stratégie globale de l’entreprise. Pour cela, il s’appuie sur son expertise dans le domaine de la data science, le machine learning et l’intelligence artificielle.

Les experts décrivent cette époque comme « l’âge de l’intelligence artificielle » et nous en sommes au début. En 2017, les métiers numériques représentaient déjà 38% des emplois en France. Les évolutions en matière d’intelligence artificielle vont renforcer cette part. Ayant compris le besoin sur le marché de l’emploi, plusieurs cursus dédiés à l’IA ont vu le jour. Des métiers comme consultant IA font partie des plus demandés. Les salaires proposés par les recruteurs sont à la hauteur de la rareté de cette compétence. En effet, un consultant IA joue le rôle de conseiller, de formateur et de support technique auprès de ses clients dans un projet d’IA.

Contexte de l’émergence de ce métier

D’après une enquête menée par Gartner en 2022, 48% des directeurs informatiques utilisent déjà ou envisagent d’incorporer les technologies d’intelligence artificielle au sein de leur organisation. Par ailleurs, les logiciels basés sous l’IA pesaient 62 milliards de dollars pour la même année. Ces chiffres révèlent la place croissante qu’occupent les technologies de l’IA au sein d’une entreprise.

L’IA a permis de raccourcir plusieurs processus commerciaux. Les agents conversationnels déchargent les équipes du service client d’une grande partie de leur travail. L’IA contribue également à une meilleure gestion du personnel par l’entreprise. L’automatisation favorise le gain de productivité.

Face à l’essor du commerce en ligne, les entreprises ont besoin des technologies avancées en apprentissage automatique et en analyse de données pour rester performantes.

Le déploiement de ces différentes solutions demande pourtant une certaine expertise. C’est là qu’un consultant IA intervient. Cet expert accompagne son client dans la prise de décision.

Description d’un consultant IA

Alors que l’IA et l’apprentissage automatique investissent progressivement le domaine professionnel, les cabinets de conseil en IA se multiplient. Un consultant IA travaille généralement au sein de ce type de sociétés. D’autres travaillent en tant qu’indépendants.

Dans les deux cas, son rôle porte sur l’étude des besoins de son client. À travers l’analyse des données, il propose ensuite des solutions adaptées à la situation. Une entreprise peut faire appel à cet expert lorsqu’elle fait face à des problèmes complexes, pour mettre en place des projets innovants, etc. Prenons l’exemple d’une organisation qui souhaite réduire sa charge d’exploitation, un consultant IA apporte une solution innovante en optimisant son process commercial. Ce dernier intervient aussi pour former les collaborateurs à la data données.

Les consultants IA possèdent plusieurs compétences à leur arc : conception, développement, expérimentation et déploiement d’un produit IA. Ils fournissent leur expertise dans des domaines variés : la data science, l’analyse prédictive, l’automatisation des processus, le traitement du langage naturel, etc.

Le consultant IA est-il un data scientist ?

L’intervention des meilleurs consultants en IA va au-delà de la simple data science. Pour cause, les projets IA requièrent des compétences supplémentaires comme l’ingénierie et l’agrégation de données.

Pour les projets impliquant l’utilisation des réseaux sans fil, le consultant IA doit avoir des notions solides en internet des objets et en cloud computing.

Par ailleurs, le consultant IA doit également développer d’autres compétences dans la planification, la budgétisation, le marketing, etc.

Un consultant IA accompagne son client à prendre la bonne décision dans ses projets IA. Voici les domaines où il peut intervenir :

Identifier les opportunités offertes par les solutions IA

Bien que l’apprentissage automatique et l’IA se trouvent au cœur des actualités, cette technologie ne représente pas forcément la solution ultime pour un projet. Pourtant, un client attend un retour sur investissement de la solution IA proposée. Des solutions basiques et plus abordables peuvent suffire à produire les effets escomptés.

Les chiffres du MIT Sloan Management confortent ce fait. Plus de 40% des entreprises ayant investi dans un projet basé sur l’IA n’ont pas constaté un retour positif.

Un consultant IA identifie la meilleure solution capable d’apporter de la plus-value à l’entreprise. En tant qu’intervenant extérieur, il apporte une vision objective sur les initiatives d’IA.

Accompagner son client tout au long d’un projet AI et ML

Face à l’engouement qu’elle suscite, l’IA génère des attentes énormes chez ses utilisateurs. Grâce à une meilleure connaissance de cette technologie, le consultant IA accompagne les clients à mieux comprendre les biais. En effet, les algorithmes sont capables d’erreurs comme le rapportent les géants comme Microsoft et Google.

Il met à profit son expertise pour évaluer les risques de l’utilisation de l’intelligence artificielle. Sachant que plus de la moitié des projets d’IA ne dépassent pas le stade du prototype, son avis est pertinent pour le déploiement.

Accompagner dans la préparation des données

Cette étape précède la modélisation et l’entraînement de l’apprentissage automatique. Le consultant IA configure correctement la base de données de son client pour cette étape. Pour cela, il peut ajouter de nouvelles données, nettoyer certaines données, concevoir des données synthétiques, etc.

Accompagner sur les modèles d’apprentissage

Les développeurs d’IA élaborent des modèles et l’alimentent à partir d’un système de données. Le modèle fait ensuite l’objet de plusieurs tests jusqu’à ce qu’il donne des informations précises et pertinentes.

Le consultant IA se tient au côté de son client pour améliorer son modèle de machine learning jusqu’à ce qu’il génère des informations reproductibles.

Les avantages pour une entreprise de faire appel à ce professionnel

Sachant que le consultant apporte son expertise sur l’ensemble des produits d’IA, l’entreprise peut exploiter sereinement cette technologie dans plusieurs domaines :

Service client

L’IA allège le travail du service client. Contrairement aux humains, les chatbots sont disponibles 24h/24 et 7j/7. L’entreprise répond ainsi aux questions simples des clients plus rapidement. L’interaction humaine n’est nécessaire que sur des sujets complexes.

Personnalisation de l’expérience utilisateur

Grâce à l’IA, une marque améliore son taux de fidélisation et rétention client en offrant des expériences d’achat personnalisées.

Analyse des données

La multiplication des données à la disposition d’une entreprise rend difficile leur traitement. Les solutions d’IA sont capables de structurer et de traiter efficacement ces données. Elles fournissent ensuite des informations pertinentes que la marque peut utiliser à son avantage.

Compétences et qualités indispensables pour devenir consultant IA

Les compétences techniques se trouvent à la base des métiers de l’intelligence artificielle. Pour le consultant IA, ces compétences se résument en :

de solides bases en cloud computing, data science, machine learning, robotique, data mining, etc.

des connaissances en statistiques ;

une capacité d’analyse pour détecter à temps les anomalies ;

une compréhension du cadre règlementaire régissant l’IA ;

des connaissances des réseaux de neurones artificiels.

Les recruteurs privilégient les profils ayant un master ou un MBA spécialisé en intelligence artificielle ou en data science. Cependant, les candidats ayant un bac +3 en mathématiques informatiques ou en informatique peuvent y prétendre. Ces derniers peuvent ensuite se spécialiser dans l’intelligence artificielle.

Néanmoins, ce métier requiert également une bonne aisance relationnelle. Pour cause, la mission du consultant IA est de comprendre les besoins de son client et d’y répondre. Sachant que les clients n’ont pas forcément des notions techniques, la diplomatie et la pédagogie sont de mise.

Métier fortement valorisé, un consultant IA junior touche un salaire net de 3000 euros par mois. Le salaire de base moyen en France se situe entre 49 000 et 63 000 euros.