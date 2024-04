Conversez, créez, explorez: Meta AI repousse les limites

Meta mise massivement sur l'intelligence artificielle générative en déployant son nouvel assistant conversationnel Meta AI, propulsé par son grand modèle de langage Llama 3, sur toutes ses plateformes (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram) ainsi que sur un site web dédié meta.ai.

Le géant des réseaux sociaux Meta ne fait pas les choses à moitié lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle. La firme de Mark Zuckerberg vient de lancer un assistant conversationnel ultra-performant, dénommé Meta AI, qui se décline sur tous ses canaux de diffusion. Que vous soyez un habitué de Facebook, WhatsApp, Instagram ou Messenger, vous pourrez discuter avec ce petit bijou de technologie. Mieux encore, Meta a eu la bonne idée d'ouvrir un site web dédié, meta.ai, permettant à tous les curieux d'expérimenter ce concentré d'ingéniosité.

Un assistant aux talents multiples

Que peut faire Meta AI? La réponse est simple : presque tout ! Bien évidemment, il excelle dans l'art de la conversation et saura répondre avec brio à la plupart de vos interrogations. Mais ses compétences vont bien au-delà du simple échange verbal. Grâce à son impressionnante base de connaissances, ce chatbot est capable de générer des images de toutes pièces, et même des animations vidéo. Les premiers résultats sont des plus prometteurs.

Le cœur battant de Meta AI, c'est Llama 3, un modèle de langage (LLM) développé en interne par les équipes de Meta. Selon l'entreprise, ce LLM se démarque aisément de ses rivaux en excellant dans un vaste éventail de tâches, la programmation informatique figurant parmi ses domaines de prédilection. Par ailleurs, Meta a gracieusement mis à disposition deux variantes « open source« de Llama 3, permettant ainsi aux développeurs de se familiariser avec ce modèle de pointe et d'explorer ses immenses possibilités.

Une ouverture calculée

Bien que Meta se targue de disposer de la meilleure technologie, l'entreprise fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit. En effet, Meta AI n'hésite pas à puiser dans les bases de données en ligne de Bing et Google pour compléter ses réponses. Une stratégie qui promet des résultats exhaustifs pour les utilisateurs.

Pour l'heure, ce chatbot n'est disponible que dans une poignée de pays anglophones. Mais nul doute que Meta entend bien démocratiser son petit protégé à l'échelle mondiale dans un futur proche. Une nouvelle ère s'ouvre pour les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle conversationnelle !

