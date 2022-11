DALL-E 2 : découvrez les meilleures images créées par l’IA générative d’OpenAI

DALL-E 2 est une intelligence artificielle générative créée par OpenAI, capable de produire des dessins et des photos à partir d’un texte entré par l’utilisateur. Pour comprendre l’envergure de cette technologie révolutionnaire, voici un tour d’horizon des meilleures images générées par DALL-E 2 dans différentes catégories…

Lancé en 2015, le groupe de recherche OpenAI a été financé à hauteur d’un milliard de dollars par Elon Musk et d’autres géants de la Silicon Valley. Leur ambition ? Créer des outils IA « bénéfiques à toute l’humanité ».

En 2019, Microsoft a donné un milliard de dollars supplémentaires pour aider OpenAI à créer « une intelligence artificielle générale aux bienfaits économiques largement distribués ». Sept ans après son lancement, OpenAI n’a malheureusement pas encore réussi à sauver l’humanité.

En revanche, l’organisation a développé l’IA « DALL-E 2 » : un modèle entraîné à associer des mots et des images grâce à une base de données contenant des millions d’images et de descriptions, et désormais capable de créer des dessins à partir de textes entrés par l’utilisateur.

Par exemple, si l’on entre le texte « une photo d’un astronaute sur un cheval », l’IA va générer une image basée sur sa compréhension des mots « photo », « astronaute » et « cheval ». Elle peut même ajouter des détails selon sa capacité à associer des concepts liés, comme un fond étoilé pour un astronaute.

Dans un premier temps, OpenAI a préféré réserver DALL-E 2 aux chercheurs. Le groupe craignait que son outil soit détourné à des fins de désinformation, de DeepFake, ou même de Revenge Porn. Toutefois, l’accès à cette IA est désormais ouvert à tous.

Pour tout savoir sur DALL-E 2, consultez notre dossier complet à cette adresse. Afin de mieux saisir l’ampleur des possibilités offertes par l’IA générative, nous vous proposons un tour d’horizon des meilleures images créées à l’aide de cet outil dans différentes catégories.

Si vous souhaitez découvrir encore plus d’images générées par DALL-E 2, vous pouvez suivre les comptes @openaidalle sur Instagram et @OpenAI ou DALL-E Pics sur Twitter. Et pour des images plus insolites ou décalées, consultez les comptes weirddalle sur Reddit et Weird Dall-E Generations sur Twitter.

Les meilleures images d’animaux par DALL-E 2

Les vidéos de chats et autres animaux mignons font le bonheur des internautes depuis les débuts du web. Grâce à DALL-E 2, il est désormais possible de générer des images d’animaux à l’infini.

Les résultats sont parfois impressionnants de réalisme, à tel point qu’on pourrait croire être face à la photo d’un chien prise par son propriétaire. Cette image a été générée à partir du texte « Portrait d’un basset, 8k, photographie ».

Au contraire, DALL-E 2 est aussi capable d’inventer des créatures imaginaires. Par exemple, cette image a été créée à partir du texte « un papillon perché sur le museau d’un dragon endormi, art numérique ».

A raccoon playing tennis at Wimbledon in the 1990s #dalle2 #dalle pic.twitter.com/45tBFKJ9ZJ — Best Dalle2 Pics (@Dalle2Pics) May 14, 2022

Photo of hip hop cow in a denim jacket recording a hit single in the studio #dalle2 #dallle pic.twitter.com/51EdYYJZ4Q — Best Dalle2 Pics (@Dalle2Pics) May 17, 2022

View this post on Instagram A post shared by DALL·E by OpenAI (@openaidalle)

Les meilleures images de nourriture par DALL-E 2

Les utilisateurs d’Instagram adorent prendre leur assiette en photo, et DALL-E 2 excelle pour générer des images de nourriture. Ce dessin photo-réaliste d’un sandwich au bacon mettrait l’eau à la bouche de n’importe quelle influenceuse.

View this post on Instagram A post shared by DALL·E by OpenAI (@openaidalle)

View this post on Instagram A post shared by DALL·E by OpenAI (@openaidalle)

A Raphael painting of a Madonna and child, eating pizza. pic.twitter.com/oCX9p4rJ0g — PizzaDALL-E (@PizzaDalle) May 24, 2022

An italian town made of pasta, tomatoes, basil and parmesan #dalle2 #dalle pic.twitter.com/iEaIaGwIz5 — Best Dalle2 Pics (@Dalle2Pics) May 23, 2022

Olive oil and vinegar drizzled on a plate in the shape of the solar system

🪄#dalle2 #dalle pic.twitter.com/ZN5yMfJRxP — Danielle Computer Images 💿 (@djbaskin_images) April 27, 2022

Les meilleures oeuvres d’art antiques par DALL-E 2

De nombreuses personnes préfèrent l’art antique à l’art moderne. Ça tombe bien, car DALL-E 2 est capable de reproduire n’importe quel style artistique. Cette IA est même capable d’entrechoquer les époques, comme avec cette peinture à l’huile à l’effigie d’un homme équipé d’un casque VR pour se plonger dans le métavers.

Got access to DALL-E – here, have a medieval painting of the wifi not working pic.twitter.com/OSj2gl3US5 — Benjamin Hilton (@benjamin_hilton) April 27, 2022

An ancient Egyptian painting depicting an argument over whose turn it is to take out the trash #dalle pic.twitter.com/ldaFLzdPSD — Lapine (@LapineDeLaTerre) April 24, 2022

Les images les plus effrayantes de DALL-E 2

Les images générées par DALL-E sont parfois belles, parfois drôles ou tout simplement réalistes. En revanche, le résultat peut aussi être inattendu, étrange, voire même carrément effrayant.

Ainsi, DALL-E 2 a notamment imaginé le dernier selfie pris avant la fin du monde. Voici un aperçu de dessins terrifiants issus du côté sombre de l’imagination artificielle…

DALL-E AI asked to create the "last selfie taken on Earth" and it’s rather unpleasant. pic.twitter.com/haKXGnlL0n — Rare Beverage (@rarebeverage) July 31, 2022

Homer Simpson themed Ai generated images made with DALL·E 2 #dalle #dalle2

Thread (1/?) 🧵 "A still of Homer Simpson in Psycho (1960)" pic.twitter.com/vVl9PTdFI9 — Best Dalle2 Pics (@Dalle2Pics) June 9, 2022

A still of Ronald McDonald in an episode of Star Trek: The Next Generation (1987) #dalle2 pic.twitter.com/UhTzAwCPHl — generated by ai dalle2 (@Dalle2_) July 31, 2022

I asked DALL-E 2 how average people look like on the main square of an average town in a country. Let's start with my home country: the Netherlands. The churches are pretty spot-on, as well as the drab and unassuming clothes. We don't have any weird green sculptures though (#4) pic.twitter.com/fCc5brgvfA — Hay Kranen (@hayify) August 2, 2022

#dalle2 This is it. This is the best prompt I'll ever be able to come up with. pic.twitter.com/GoxvSIrwW4 — Nicholas Walstrom (@NAveryW) July 23, 2022

got approved for Dall-e 2 today! #dalle #dalle2 "a pair of Nike AF1s made of salmon sashimi, in the distance a hungry-looking bear is approaching, award winning product photo" pic.twitter.com/L1QrCjKsyF — sen (they/them) (@dreamdosing) August 1, 2022

Bwahaha!!! THIS IS SO WEIRD!!! 😳😱🤣💀 SO, for this round in Dall-E 2, I wanted to generate an image of a man kissing a blue deer (which WAS supposed to be anthro, like Bam) in an enchanted forest, painted in a Romantic era style (think late 1700s-mid 1800s). Dying of laughter! pic.twitter.com/d2Ygwzn5Or — Jimmy from Animal Crossing (@ACNH_Jimmy) July 31, 2022

View this post on Instagram A post shared by Neural Waves (@neural.waves)