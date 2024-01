Développeur IA : ce métier qui va exploser en 2024 selon les experts

2024 s’annonce comme une année charnière pour le métier de développeur IA. Les experts prévoient une croissance explosive dans ce domaine, marquée par des avancées technologiques et une demande accrue. L’intelligence artificielle, qui a déjà captivé consommateurs et régulateurs en 2023, devrait atteindre de nouveaux sommets.

L’impact des géants de la technologie et l’essor des Startups

L’année 2023 a été un tournant décisif dans le développement de l’IA. En effet, des plateformes telles que ChatGPT d’OpenAI ont connu un succès retentissant. Ce succès a incité Microsoft, Google, Amazon et Meta à investir massivement dans ce secteur.

Microsoft, par exemple, a intégré l’IA dans Bing et Windows 11. Cette tendance a non seulement stimulé la concurrence entre les grandes entreprises, mais a également ouvert des portes extraordinaires pour les startups.

D’autre part, Samuel Mangold-Lenett, de The Federalist, estime que cette dynamique va s’intensifier en 2024. Les entreprises, qui ont déjà une base solide, cherchent maintenant à adapter l’IA à des besoins spécifiques. De plus, le public commence à voir l’IA comme un avantage notable.

On s’attend donc à ce que de plus en plus de sociétés spécialisées dans l’IA personnalisée émergent, tandis que les grands modèles linguistiques continueront de traiter des données en masse.

AI development expected to 'explode' in 2024, experts say https://t.co/2YNebzAfyz — Fox News (@FoxNews) January 1, 2024

La réglementation et les défis à venir

Avec l’engouement croissant pour l’IA, il devient essentiel de mettre en place une réglementation appropriée. En 2023, des premiers pas ont été faits dans ce sens, notamment avec l’accord de l’administration Biden avec de grandes entreprises technologiques. Néanmoins, il est crucial de développer un cadre qui tienne compte des emplois susceptibles d’être affectés par l’IA.

Par ailleurs, Aiden Buzzetti, du Bull Moose Project, insiste sur l’importance pour les États-Unis de rester compétitifs face à la Chine dans le développement de l’IA, en s’appuyant sur le cadre réglementaire de 2023. De plus, les startups, qui utilisent des modèles LLM, commencent à révolutionner certains aspects de la vie quotidienne, ce qui rend d’autant plus nécessaire l’établissement de règles claires et adaptées.

L’évolution de l’IA et son impact sur le marché de l’emploi

L’IA ne cesse de progresser, et avec elle, le rôle du développeur IA devient de plus en plus central. Christopher Alexander, de Pioneer Development Group, pense que l’IA va se rapprocher de ce que le public imagine. Toutefois, il souligne qu’il faudra encore des années avant qu’elle ne devienne totalement autonome. Cette évolution suggère donc un besoin croissant de développeurs IA qualifiés pour guider et façonner cette technologie.

En 2023, l’IA a fait des avancées significatives, notamment avec des outils d’apprentissage des langues comme ChatGPT. De ce fait, ces progrès ont ouvert la voie à de nouvelles possibilités et défis. Ainsi, les développeurs IA sont au cœur de cette transformation, travaillant à l’interface entre la technologie et ses applications pratiques.

Le développeur IA, pivot de l’innovation et de la personnalisation

Le rôle du développeur IA ne se limite pas à la programmation. Il s’étend à la compréhension des besoins des utilisateurs, à l’adaptation de l’IA à ces besoins et à la résolution de problèmes complexes. En 2024, on s’attend à ce que les développeurs IA jouent un rôle clé dans la personnalisation de l’IA pour les utilisateurs individuels, comme l’indique Mangold-Lenett. Cette tendance vers la personnalisation ouvre de nouvelles voies pour l’innovation et la créativité dans le domaine.

Alors que le domaine de l’IA continue de croître, les opportunités pour les développeurs IA s’élargissent également. Ils sont de plus en plus demandés dans divers secteurs, allant de la technologie à la santé, en passant par la finance et au-delà. Leur capacité à créer des solutions sur mesure pour des problèmes spécifiques sera un atout majeur dans les années à venir.