Dropbox dit adieu au stockage illimité au grand dam des utilisateurs

Dropbox, l’un des meilleurs du stockage Cloud, vient de faire une annonce qui a secoué la communauté des utilisateurs, « la fin de son offre de dropbox illimité ». Cette décision fait suite à des abus et des détournements d’usage repérés par la société.

La nouvelle est tombée comme un couperet : Dropbox a annoncé la fin de son offre de dropbox illimité, en réponse à des abus de certains utilisateurs. Ce changement a soulevé des vagues de mécontentement.

Pourquoi Dropbox abandonne l’illimité ?

Dropbox, l’un des leaders du stockage en ligne, a décidé de mettre un terme à son offre de dropbox illimité. La promesse était simple : « autant d’espace que nécessaire. » Néanmoins, cette belle époque est révolue. En effet, certains utilisateurs en ont abusé. Parmi les pratiques détectées, on retrouve la minoration de cryptomonnaies et la revente d’espace de stockage illimité. Dropbox affirme que ces pratiques sont devenues de plus en plus courantes, compromettant ainsi l’intégrité du service. Plutôt que de jouer au chat et à la souris avec les utilisateurs indélicats, Dropbox a décidé de retirer cette offre de son catalogue.

De toute évidence, cette décision n’est pas sans conséquence. Désormais, la formule « Advanced » de Dropbox se limite à 15 To à partager entre trois utilisateurs au minimum. Le coût reste fixé à 18 euros par mois et par personne. Si on ajoute une licence supplémentaire, 5 To supplémentaires seront ajoutés. Ce palier était déjà en place, mais maintenant il devient l’offre la plus élevée de la gamme Dropbox.

Qu’advient-il des clients actuels ?

Bien sûr, tous les utilisateurs de l’offre avancée n’abusent pas du système. Par conséquent, Dropbox prend des mesures pour protéger ces clients fidèles. Pour ceux qui ne dépassent pas 35 To de stockage, rien ne change pendant les cinq prochaines années. Dropbox ajoute même 5 To à leur quota actuel.

Mais il y a un hic. Pour le 1% des clients qui excèdent ces 35 To, le scénario est différent. Ils ont droit à 1 000 To pendant un an encore. Dropbox prendra ensuite contact avec eux pour une éventuelle réévaluation. Une sorte de « tri » semble être dans les cartons, bien que les détails restent flous.

Ce changement marque un tournant dans la politique de Dropbox. Les avis sur cette nouvelle sont mitigés. Certains saluent la décision comme un moyen de contrôler les abus, tandis que d’autres y voient une trahison de la promesse initiale de dropbox illimité. Ce mécontentement pourrait entraîner une migration des utilisateurs vers d’autres services, notamment ceux qui continuent à offrir de l’espace de stockage illimité.

Alternative au Dropbox illimité

Bien que Dropbox mette fin à son offre de dropbox illimité, d’autres fournisseurs, comme pCloud, continuent de proposer une offre de stockage illimité. pCloud est une excellente alternative pour ceux qui cherchent des solutions de stockage sans limitations. A noter que le plan Lifetime de pCloud offre un accès à vie au stockage Premium avec un seul paiement.