Espionnage : un leak révèle tous les secrets des hackers chinois

I-Soon, une entreprise chinoise spécialisée dans l’informatique, vient d’être victime d’une fuite de données massive. Et ces informations sont assez inquiétantes. En effet, cette entreprise disposait de renseignements confidentiels concernant l’OTAN. Une tendance qui montre les intentions des Chinois envers l’Europe et les autres pays occidentaux.

Ordinateurs personnels, comptes sur les réseaux sociaux, etc. Rien ne résiste à la performance d’I-Soon. Selon un dernier rapport de SentinelLabs, les hackers membres de l’entreprise ont réussi à extraire les données d’une dizaine de pays. La conclusion est unanime : les spécialistes chinois sont extrêmement doués en termes d’espionnage mondial.

Des données sensibles entre les mains de l’entreprise chinoise

La société est surtout une experte dans la sécurité informatique du pays. Mais récemment, elle a participé à des appels d’offres des autorités chinoises. Cette situation serait le début de toute cette histoire.

Tout a été découvert le 16 février dernier. En effet, des spécialistes ont réussi à avoir des informations sur I-Soon. Et selon leurs recherches, l’entreprise avait des fichiers sensibles sur plusieurs pays. Documents de conversations, listes, renseignements très personnels, etc.

« La fuite fournit certains des détails les plus concrets rendus publics à ce jour », déclarent les experts de SentinelLabs. Selon eux, la Chine s’aventure dans l’espionnage mondial depuis quelques années. Toutefois, ils n’ont pas encore eu d’explications sur les véritables auteurs de cette fuite de données.

Leaked documents from Chinese hacking company I-Soon reveal insight into state surveillance https://t.co/5vhLDR4CSA — Enquirer (@Enquirer) February 22, 2024

La Chine a nié ces accusations

« Par principe, la Chine s’oppose résolument à toute forme de cyberattaques et les combat conformément à la loi » Mao Ming, porte-parole du ministère.

Cette déclaration, assez paradoxale, accentue de plus en plus les doutes sur cette histoire. La Chine affirme qu’elle est contre les cyberattaques, et des espionnages massifs. Or, une entreprise chinoise s’est infiltrée dans les serveurs de plusieurs pays. I-Soon ne s’est pas contenté de s’introduire dans les renseignements de l’OTAN. En effet, la société a la capacité d’extraire les données des pays asiatiques comme la Thaïlande, l’Inde, le Vietnam, et la Corée du Sud. Une puissance considérable, qui met la Chine dans les références en termes de hacking.

Et l’histoire est de plus en plus complexe. I-Soon n’a pas encore fourni d’ explications ni de commentaires. Les spécialistes de SentinelLabs, et les autres experts attendent leurs réactions. Toutefois, l’enquête continue pour éclaircir au maximum cette affaire.

Hacking selon la méthode I-Soon : comme ça marche ?

Les spécialistes de SentielLabs ont tenté de trouver le mode de fonctionnement de I-Soon. Selon leurs recherches, l’entreprise proposait surtout de pirater des comptes sur les réseaux sociaux. Et X (anciennement Twitter) est leur terrain de jeu de référence. En effet, plusieurs personnes expriment leur position politique, ainsi que leurs opinions sur cette plateforme.

I-Soon suggère alors aux clients de prendre le contrôle du compte cible afin d’extraire toutes les données. Coordonnées, messages privés, ou autres.

Et l’entreprise ne s’arrête pas là. Selon ses services, elle peut aussi pirater les smartphones, même ceux avec un système d’exploitation iOS. Comme quoi, les protocoles de sécurité les plus fiables peuvent céder contre les hackers chinois.

