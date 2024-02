Dépêchez-vous ! Meta lance une formation IA gratuite en France, 30 000 places

Seriez-vous l’heureux élu de Meta pour sa prochaine formation gratuite IA ? N’hésitez pas à tenter votre chance dans ce secteur prometteur. En effet, ces séances peuvent vous ouvrir les portes à plusieurs opportunités professionnelles.

Une formation IA gratuite en ligne, telle est la promesse de Meta pour les Français. L’entreprise américaine sera à l’œuvre dans 8 villes à partir du mois de mars. Débutants, ou connaisseurs dans le secteur n’hésitez pas à vous inscrire à cette formation. Et ne vous tardez pas, car il n’y a que 30 000 places disponibles.

Une collaboration entre Meta et Simplon

Méta s’associe avec Simplon lors de cette formation gratuite IA. Rappelons que cette entreprise est déjà une spécialiste du milieu. Effectivement, Simplon fourni des formations françaises spécialisées dans le domaine du numérique.

Les bénéficiaires auront des apprentissages initiatiques pour accélérer leur familiarisation avec l’IA. À noter que cet outil sera bientôt un incontournable dans les tâches quotidiennes. L’intelligence artificielle aura une place de référence dans le secteur professionnel, et dans la vie de tous les jours. Créations de vidéos, audio, textes, images, ou outils de gestion. Tout le monde doit manipuler cet outil révolutionnaire.

D’ici le mois de mars 2024, Meta et Simplon lanceront alors les « Ateliers d’initiation IA ». Ces séances ont pour objectif de partager des connaissances sur le monde de demain.

« Nous voulons sensibiliser les Français aux premières notions et à la prise en main de l’intelligence artificielle générative » Meta et Simplon dans un communiqué.

30.000 places pour 8 villes françaises

Marseille, Lyon, Nantes, Lille, Rennes, Montpellier, Bordeaux, et Paris sont les bénéficiaires de cette formation gratuite IA de Meta et Simplon. Les séances s’étalent sur environ 6 heures, soit une demi-journée pour les intéressés. Chaque apprenti devrait suivre les contenus de la formation en ligne. Et ne vous inquiétez pas, car tout se passe en temps réel.

Pour atteindre leur objectif, Meta et Simplon ont élaboré un plan bien rodé. Les formateurs vont d’abord se focaliser sur les informations théoriques. Les apprenants auront alors une idée claire sur l’IA générative.

Il faut ensuite entrer dans l’aspect pratique de la formation. Ici, les intéressés vont apprendre les outils IA existants. De la connaissance fondamentale à la manipulation poussée, cette séance sera un incontournable pour se familiariser avec l’intelligence artificielle.

Enfin, les formations se concentreront sur le côté éthique de l’IA. Ils vont sensibiliser les apprenants des limites de l’intelligence artificielle. Pour cette dernière partie, Meta et Simplon vont s’associer à Impact IA. C’est une entreprise activiste dans le domaine de « l’IA responsable ».

Une porte vers d’autres formations de grande envergure

« Nous allons continuer de travailler avec France Travail, mais aussi avec des chambres de commerce et de l’industrie régionales des associations » précisait Frédéric Bardeau, le PDG de Simplon depuis 2013.

L’objectif est d’attirer plus de jeunes à s’aventurer dans le domaine de l’intelligence artificielle. Et cette formation gratuite IA de Meta et Simplon ne va pas s’arrêter en France. Les entreprises envisagent de s’étendre dans plusieurs pays pour lancer d’autres séances clés.

