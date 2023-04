Furby revient avec ChatGPT : les Pokémon bientôt réalité ?

Une étudiante américaine est parvenue à fusionner ChatGPT avec une peluche parlante Furby. Le début d’une nouvelle ère basée sur l’IA pour le monde du jouet ?

Si vous avez vécu la fin des années 90 et le début des années 2000, vous vous souvenez probablement des Furbys.

Ces peluches électroniques étaient convoitées par tous les enfants. Disponibles dans une large variété de coloris, elles étaient capables de tenir la conversation et semblaient révolutionnaires pour l’époque.

Une décennie plus tard, Furby a fait son grand retour avec des modèles dotés d’écran LCD dans les yeux et appairés à une application mobile.

À présent, la marque vient d’entrer dans l’ère de l’IA grâce à une étudiante en informatique de l’Unversité de Vermont dénommée Jessica Card.

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG