Acculé par ChatGPT, Google rassemble toutes ses forces dans une équipe IA d’élite 

Jadis considéré comme l’un des pionniers de l’IA, Google est désormais largement dépassé par OpenAI à qui l’on doit notamment ChatGPT et DALL-E. Suite au rapprochement de ce féroce rival avec Microsoft, Alphabet a décidé de fusionner toutes ses équipes d’intelligence artificielle en une nouvelle division unique : Google DeepMind. Une stratégie adéquate ?

« L’IA sera aussi bienfaisante ou maléfique que la nature humaine le permet ». C’est ce qu’a déclaré Sundar Pichai, CEO de Google, lors de sa récente interview accordée à l’émission 60 Minutes de CBS.

Selon lui, la révolution de l’intelligence artificielle arrive beaucoup plus vite que la plupart des gens ne le pensent.

À l’heure où ChatGPT prend le monde d’assaut, Google a décidé de se retrousser les manches pour ne pas se faire éjecter de son trône de maître du web.

Le 20 avril 2023, la firme vient d’annoncer Google DeepMind : une nouvelle division née de la fusion des différentes branches d’Alphabet dédiées à l’IA. Elle rassemble DeepMind et l’équipe Brain de Google Research.

The phenomenal teams from Google Research’s Brain and @DeepMind have made many of the seminal research advances that underpin modern AI, from Deep RL to Transformers. Now we’re joining forces as a single unit, Google DeepMind, which I’m thrilled to lead! https://t.co/n2cpn91AOl — Demis Hassabis (@demishassabis) April 20, 2023

L’objectif ? Accélérer ses efforts de recherche et de développement dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Au fil des dernières années, DeepMind et Google Brain ont notamment créé AlphaGo, les Transformers, word2vec, WaveNet, AlphaFold, les modèles sequence to sequence, la distillation, le Deep Reinforcement Learning, et les frameworks de machine learning tels que TensorFlow et JAX.

L’union de ces deux entités vise à accélérer le progrès « vers un monde où l’IA peut aider à relever les plus grands défis auxquels est confrontée l’humanité ».

D’après Pichai, « afin d’assurer le développement responsable d’une IA générale, nous créons une unité capable de nous aider à construire des systèmes plus puissants, de façon plus sûre et responsable ».

Qu’est-ce que DeepMind ?

Fondée en 2010 par les chercheurs Demis Hassabis, Shane Legg et Mustafa Suleymann, DeepMind est une startup de recherche en intelligence artificielle.

En 2014, Google a acheté l’entreprise pour plus de 500 millions de dollars. Son ambition était de se placer en chef de file du deep learning et de profiter d’un avantage sur ses concurrents.

Depuis sa création DeepMind a notamment développé des systèmes de machine learning utilisant les réseaux de neurones et des modèles inspirés par la neuroscience.

La firme applique des algorithmes d’apprentissage général à de larges ensembles de données pour entraîner son système et prédire des résultats.

Toutefois, Google n’a pas réussi à conserver son statut de précurseur. Le colosse du web est aujourd’hui dépassé par OpenAI et Microsoft dans le domaine de l’IA, et son chatbot Bard est largement moins performant que ChatGPT.

L’hégémonie de son célèbre moteur de recherche est menacée, et c’est la raison pour laquelle DeepMind va fusionner avec Google Brain.

Le CEO de DeepMind, Demis Hassabis, dirigera cette nouvelle division. Il s’est exprimé à travers un communiqué officiel : « ensemble, en étroite collaboration avec nos fantastiques collègues de Google Product Areas, nous avons une réelle opportunité pour délivrer des produits et de la recherche IA pouvant améliorer massivement les vies de milliards de personnes, transformer des industries, faire avance la science, et service diverses communautés ».

Qu’est-ce que Google Brain ?

Google Brain est une équipe de recherche en IA travaillant pour Google. Elle a été créée en 2011, avec la collaboration du cadre de Google Jeff Dean, du professeur de l’Université de Stanford Andrew Ng, et du chercheur Greg Corrado.

À l’origine, son but principal était de développer des processus de deep learning en utilisant l’infrastructure existante.

L’équipe combine la recherche en machine learning, les ressources de calcul à grande échelle et les technologies informatiques.

Par exemple, la bibliothèque logicielle open-source TensorFlow est l’une des créations de Google Brain. C’est l’un des outils les plus utilisés pour le machine learning.

Ancien vice-président de Google Research and Health et co-fondateur de l’équipe Brain, Jeff Dean occupera le rôle de scientifique en chef de Google DeepMind et Google Research.

Cette fusion suffira-t-elle à sauver Google ?

Selon Sundar Pichai, la combinaison des talents de Google Brain et DeepMind en une seule équipe soutenue par toutes les ressources informatiques dont dispose Alphabet va accélérer massivement les progrès de la firme dans l’IA.

Le CEO souligne aussi que Google était pionnier de l’IA dès 2016 et a largement utilisé cette technologie pour améliorer ses produits tels que Search, Gmail, YouTube ou même l’appareil photo des smartphones Pixel. Cette fusion va lui permettre de retrouver ses lettres de noblesse.

De son côté, Hassabis est convaincu que Google DeepMind sera capable de créer une IA générale de façon responsable. Cette nouvelle entité réunit des talents de classe mondiale, une puissance de calcul colossale et l’infrastructure requise pour permettre la prochaine génération de produits IA pour Google et Alphabet.

D’après ses dires, « les avancées de recherche des équipes Brain et DeepMind ont posé les fondations de l’industrie actuelle de l’IA, du Deep Reinforcement Learning aux Transformers ».

À présent, cette nouvelle unité a pour objectif de créer la prochaine vague d’innovations révolutionnaires…