Bientôt dans Google Messages ? Des réactions qui pourraient tout changer !

Avec l’avènement du numérique, les messages textuels sont désormais omniprésents dans notre quotidien, et les applications de messagerie ne cessent d’évoluer pour offrir une expérience toujours plus fluide et rapide. Google Messages semble s’inscrire dans cette tendance en testant une nouvelle fonctionnalité : le double-tap pour réagir aux discussions. Cette innovation vient s’ajouter aux emojis déjà présents sur l’application.

Inspirée des fonctionnalités similaires proposées par Instagram, Messenger et d’autres plateformes populaires, cette mise à jour de Google Messages pourrait faciliter et accélérer l’interaction entre les utilisateurs lors des échanges.

Le double-tap pour exprimer vos réactions

Depuis son lancement, Google Messages est devenue une application phare pour les utilisateurs Android, qui ont vu leur dossier SMS se transformer en un outil complet et intuitif. Pour conforter sa place parmi les meilleures messageries, Google travaille sans relâche sur de nouvelles fonctionnalités pour séduire encore davantage les utilisateurs face à la concurrence accrue de WhatsApp, Telegram ou encore Facebook Messenger. En plus de la récente intégration de Google Assistant, le géant californien explore donc d’autres pistes pour améliorer et enrichir l’expérience utilisateur.

9to5Google aurait décelé dans le code de la dernière version bêta de l’application Google Messages des indices suggérant le développement de cette nouvelle fonctionnalité. Pour l’instant, aucune date de déploiement n’a été annoncée, mais cette nouvelle mise à jour pourrait arriver très prochainement sur vos smartphones Android. Une façon pour Google de capitaliser sur les réactions rapides déjà bien implantées chez ses concurrents et ainsi d’affirmer sa volonté de proposer une application toujours plus complète et performante.

Magic Compose : une approche basée sur l’intelligence artificielle ?

L’annonce de cette nouvelle fonctionnalité intervient quelques jours après le lancement des Samsung Galaxy S24, qui dévoilaient une autre nouveauté concernant Google Messages : Magic Compose, alimenté par la technologie Gemini Nano d’intelligence artificielle (IA). Cette intégration fait écho à la tendance croissante à utiliser l’IA au sein des applications de messagerie pour faciliter et optimiser les échanges entre utilisateurs.

Avec la multiplication des innovations et l’intégration de nouvelles technologies, il ne fait aucun doute que Google souhaite consolider la place de son application Google Messages dans le paysage des messageries mobiles. Reste à voir si ces ajouts seront suffisants pour rivaliser efficacement face à des poids lourds tels que WhatsApp et Facebook Messenger.

