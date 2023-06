Les hackers russes attaquent le plus grand port d’Europe : quel impact ?

En représailles aux sanctions infligées par l’UE à la Russie, de nombreuses infrastructures et institutions européennes sont pris dans le tourbillon du conflit russo-ukrainien. Celles-ci subissent régulièrement des cyberattaques revendiquées par les hackers pro-russe. Dernièrement, c’est le port de Rotterdam, le plus grand port d’Europe, qui en a fait les frais.

Les autorités portuaires du port de Rotterdam, le plus grand port d’Europe, annonce cette semaine avoir été victime d’une cyberattaque. Elles évoquent une attaque de DDoS qui aurait paralysé le système informatique du port.

/1 What is a DDos (Distributed Denial-of-Service) Attack?



Why is it hazardous to the services?



Here is an example of how DDoS works. pic.twitter.com/Mxwx6pYsac