Hexagone : La nouvelle vie des ados après dix jours sans écran

Depuis le début de l'année, le « Collectif surexposition écrans » a lancé le défi « Dix jours sans écran », avec pour objectif de sensibiliser les jeunes aux dangers d'une surconsommation des écrans.

Cette expérience a été menée dans 477 écoles, du primaire au lycée, à travers le pays. L'objectif principal était de permettre aux élèves de se reconnecter avec la réalité et de redécouvrir les joies simples de la vie sans l'omniprésence des écrans.

Un départ ardu

Au commencement, le sevrage des écrans s'est avéré être une épreuve redoutable pour de nombreux adolescents. Habitués à leurs jeux vidéo et à la télévision, ils ont dû affronter une véritable dépendance. Sammy, un élève de CM2, confie être « devenu fou » le premier jour.

Mahon, quant à lui, admet n'avoir pas réussi le défi à 100%, incapable de résister à l'appel de la télévision. Certains ont même avoué avoir triché, tellement l'envie de regarder des vidéos était irrésistible.

Un changement radical

Si les premiers jours ont été difficiles, les bénéfices de cette expérience sont vite apparus. Libérés du temps précédemment occupé par les écrans, les jeunes ont pu se consacrer à des activités qui leur apportaient un certain sentiment de bien-être, comme le sport et les jeux de société, mais aussi consacrer plus de temps à leurs familles, renforçant ainsi au passage les liens avec leurs proches.

Ethan, un autre élève de CM2, a ainsi pris conscience du temps gaspillé devant les écrans, temps qu'il aurait pu utiliser selon lui pour « faire plein d'autres choses comme jouer dehors, faire ses devoirs, faire des tâches ménagères ».

Une sérénité retrouvée

Par ailleurs, les participants ont également constaté une amélioration notable de leur épanouissement personnel. Leur comportement est devenu plus serein, leur attention plus soutenue, et leur sommeil plus réparateur. Ethan a même remarqué qu'il était « souvent en colère » lorsqu'il regardait les écrans.

Même son de cloche du côté des enseignants qui ont également noté des changements positifs chez leurs élèves. « Je trouve qu'il y a moins d'enfants qui sont fatigués le matin et certains me disaient même qu'ils trouvaient qu'ils dormaient beaucoup mieux », explique Mylène Pernel, professeur des écoles en Lozère.

Un avenir prometteur

Inventé au Québec en 2003, le défi de « Dix jours sans écran » semble gagner en popularité en France. Il invite les jeunes à se déconnecter et à redécouvrir les plaisirs d'une vie sans écran. Bien que le sevrage puisse être difficile au début, les témoignages recueillis démontrent les bienfaits considérables de cette initiative sur le bien-être et l'épanouissement des adolescents et pré-adolescents.

Malgré ses réticences initiales, Sammy, notre élève de CM2, est arrivé à une conclusion claire à l'issue de ce défi : « Je me suis rendu compte qu'on voyait plus la vie, a-t-il fini par lâcher. » Un constat qui résume à lui seul l'essence de cette initiative : permettre aux jeunes de se reconnecter avec le monde réel et de profiter pleinement de chaque instant.

