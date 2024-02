Ces chercheurs veulent créer une IA à partir du cerveau d’Einstein

Une IA qui raisonne comme Albert Einstein, est-ce possible ? En tout cas, ces scientifiques allemands ont été fascinés par cette théorie. Ils ont conçu un modèle de Machine learning capable d’imiter la « pensée » d’Einstein. Et cette étude pourrait ouvrir la porte à plusieurs découvertes scientifiques.

Qui ne connaît pas Albert Einstein ? Ce scientifique a marqué le XXe siècle par ses découvertes. Sa théorie de la relativité est toujours une base dans le domaine de la physique. Et si ce génie peut encore nous aider à résoudre d’autres problèmes scientifiques ? Des chercheurs ont alors mené une étude sur ce sujet. Avec une IA qui raisonne comme Albert Einstein, les études seront de plus en plus précises. La science avancera plus vite avec cette approche.

Une IA complexe pour résoudre les problèmes scientifiques

Les chercheurs du FZJ (Forschungszentrum Jülich) ont voulu innover dans le domaine de l’IA. Pour atteindre cet objectif, ces chercheurs se sont focalisés sur les approches de pensée scientifique. À l’époque, les génies, comme Albert Einstein, traitent des données immenses pour monter une théorie. L’IA de ces chercheurs allemands imite cette manière de raisonner.

Le Machine Learning est à la base de cette innovation. L’utilisateur lui fournit une base de données conséquente. L’IA opte pour une analyse scientifique pour avoir un résultat précis.

Moritz Helias, co-auteur de la recherche, a même donné des explications supplémentaires sur cette IA.

« Auparavant, la seule manière de construire ces modèles c’était de le faire depuis le bas, on expliquait le comportement d’un système à partir des interactions déjà connues qu’on y observait. Mais dans ces travaux, nous prenons le problème par l’autre bout en commençant depuis le haut ».

Cette nouvelle approche permet alors d’aborder les théories d’une manière spécifique. L’IA va traiter séparément les données pour avoir des rendus plus précis.

Le cerveau d’Albert Einstein dans une IA

Albert Einstein raisonne comme suit : il se base sur les éléments dans le monde qui l’entoure. Il forme ensuite un constat et monte une théorie. Cette approche est à l’origine de la théorie de la relativité.

Einstein a imaginé une personne en chute libre dans un ascenseur. Le sujet d’étude n’a aucun moyen de savoir les effets de la gravité sur lui. Il n’a aucune information sur sa vitesse et sur son accélération dans ce système clos. Survient ensuite le « moment Eureka ». C’est la fameuse phrase qu’Einstein a dit après la conception de l’équation de la théorie de la relativité.

L’IA est maintenant capable de raisonner comme les scientifiques

On est désormais dans l’ère de la « physique de l’IA ». En effet, cette approche spécifique permet d’analyser les théories non résolues dans ce domaine. Il sera alors plus facile de les aborder avec cet algorithme innovant. Comme quoi, Albert Einstein peut encore nous aider dans nos recherches.

Et les scientifiques ne vont pas s’arrêter là. Ils ont l’intention de reproduire l’étude en se basant sur la manière de penser des chercheurs les plus célèbres.

