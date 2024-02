L’IA révèle enfin le parfum pour séduire toutes les Françaises

Bonne nouvelle ! Une étude récente avec l’IA a listé les parfums les plus aimés de 2023, ce qui va simplifier votre choix de parfum. Finies les prises de tête, laissez la technologie vous simplifier la tâche.

Le Journal du Luxe a présenté les conclusions d’une étude menée par Sensia, en partenariat avec Havas Media France, révélant les parfums les plus appréciés par les Françaises grâce à l’intelligence artificielle (IA). Cette recherche a analysé des milliers d’avis sur internet pour découvrir les goûts des femmes en France en matière de parfum.

L’IA, nouvelle muse des parfumeurs

D’abord, il faut comprendre que Sensia a utilisé l’IA pour parcourir plus de 10 000 commentaires sur des sites de vente en ligne. En effet, ils ont pu voir quels parfums plaisaient le plus. Cette méthode révolutionnaire permet de comprendre directement les désirs des consommatrices sans les interroger directement. Cela montre que l’IA ne se contente pas de créer des contenus ou des images, mais qu’elle intervient de plus en plus dans notre vie quotidienne.

Voici les parfums féminins qui captivent l’attention des Françaises selon l’IA

En tête de liste, « La Vie est Belle » de Lancôme brille avec 93% d’avis positifs. Sa composition florale riche en jasmin et iris, sa tenue impeccable et son flacon rechargeable en sont les raisons. Ce parfum ne se contente pas de plaire, il domine également les ventes en France en 2023.

Poursuivant cette valse des senteurs, « L’Interdit » de Givenchy s’empare de la seconde marche du podium, fort de 90% d’opinions favorables. Sa recette du succès ? Un subtil équilibre entre douceur et audace. Et que dire de « J’Adore » de Dior, qui complète ce trio de tête avec son aura intemporelle et son flacon, véritable œuvre d’art ?

Des choix masculins qui séduisent également !

L’étude n’a pas seulement exploré les parfums féminins, mais aussi les préférences masculines. « Sauvage Elixir » de Dior s’illustre en tête du classement avec un impressionnant taux d’avis positifs de 97%. Cette fragrance se distingue par son originalité et la praticité de son bouchon magnétique.

Ensuite, le « BOSS Bottled Elixir », « One Million » de Paco Rabanne, et « Le Mâle » de Jean-Paul Gaultier, tous faisant partie du prestigieux Top 10 révélé par l’IA.

