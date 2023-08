Cet inhalateur soigne le Covid comme une crise d’asthme : bientôt incontournable ?

Une biotech québécoise a développé IBIO123, un nouveau traitement pour combattre la COVID-19. Cette découverte suscite de l’espoir quant à la réduction de la mortalité et des cas d’hospitalisation.

Ce traitement, baptisé IBIO123, est assez simple à appliquer. Le patient doit tout simplement inhaler le contenu d’une pompe (semblable à celles utilisées pour l’asthme) pendant trois minutes, une seule fois.

Une action plus rapide contre le virus

L’objectif de ce traitement est d’introduire directement les anticorps dans les poumons. Ce qui permet une action plus rapide et ciblée contre le virus. Le Dr Bruno Maranda, chef des affaires médicales chez Immune Biosolutions, explique que les anticorps les plus performants ont été sélectionnés pour attaquer le virus. Cette biotech basée à Sherbrooke souligne qu’il s’agit du premier traitement d’immunothérapie administré par inhalation pour la COVID-19 dans le monde.

Les cas de COVID-19 étant en augmentation au Québec ces dernières semaines, ce nouveau traitement pourrait alléger la pression sur les hôpitaux. « Le traitement par inhalation IBIO123 est une alternative aux traitements d’anticorps monoclonaux administrés par voie intraveineuse à l’hôpital. Cette nouvelle approche permet aux patients de suivre le traitement chez eux », a déclaré le Dr Maranda. Il a également insisté sur la simplicité et la non-invasivité de cette méthode, évitant ainsi l’utilisation d’aiguilles ou d’autres approches plus invasives.

IBIO123 vs Covid-19 : les symptômes atténuent en une semaine

Les résultats des essais cliniques de ce traitement sont prometteurs. Près de la moitié des patients ayant reçu IBIO123 n’avaient plus de symptômes après huit jours de traitement, contre 20% dans le groupe placebo. Dans d’autres cas, certains patients n’avaient plus de symptômes respiratoires dès le lendemain de la prise du traitement.

Un des points importants du traitement IBIO123 : son efficacité contre tous les variants connus jusqu’à ce jour. Les recherches ont d’ailleurs montré qu’il est basé sur trois anticorps différents.

Le Dr Maranda souligne qu’IBIO123 est une solution gagnante à long terme. « IBIO123 offre une garantie contre les futurs variants même si au début, les gens étaient convaincus que nous n’y arriverions pas. Il nous reste encore à obtenir les autorisations de mise sur le marché et trouver le financement. Pour commencer, il sera disponible au Canada », a-t-il ajouté. Toujours d’après le Dr Maranda, IBIO123 devrait être disponible d’ici 2024.

Malgré tout, il convient de rappeler que le traitement IBIO123 vient en complément des vaccins. Ces derniers stimulent ensuite la production d’anticorps pour prévenir la maladie. À terme, la biotech envisage d’étudier l’impact du traitement sur le syndrome post-COVID. À ce titre, la biotech Immune Biosolutions a reçu 18 millions de dollars de fonds publics du Québec et du Canada pour mener à bien ce projet de recherche.