Il transforme son Raspberry Pi 5 en GameBoy Color surpuissante !

Après avoir proposé des modèles comme le PiBoy Mini pour les versions Raspberry Pi Zero, Experimental Pi lance un nouveau projet. Cette fois, ils utilisent le Raspberry Pi 5, sorti il y a plus de six mois par la Fondation Raspberry Pi, pour créer un kit de jeu portable inédit. Il s'agit de transformer le Raspberry Pi 5 en une GameBoy Color.

Et voici le PiBoy DMGx ! Proposé à un prix de 149 dollars, c'est la quintessence même de l'ingéniosité. Il enferme délicatement le Raspberry Pi 5 dans un écrin qui nous ramène, avec une douce nostalgie, à la GameBoy originale de Nintendo.

Mais attention, ce n'est pas juste une affaire de looks. Non, loin de là. Ce boîtier, réellement révolutionnaire, va beaucoup plus loin en intégrant un système de refroidissement de pointe.

Le PiBoy DMGx redéfinit le jeu rétro avec style

Le PiBoy DMGx ne se contente vraiment pas de faire de l'œil aux nostalgiques ! Il bouscule carrément l'expérience de jeu traditionnelle avec son écran LCD de 3,5 pouces tout en couleur. C'est une véritable révolution si on le compare à l'écran monochrome de la GameBoy d'antan.

Le PiBoy DMGx, inspiré de la Game Boy originale de Nintendo, intègre une batterie LiPo de 4 500 mAh. Mais attendez, il y a plus ! Avec l'ajout de boutons comme Z et C, il élargit l'horizon des possibilités d'émulation. Il flirte ainsi avec des consoles légendaires telles que la N64 et, qui sait, peut-être même le Gamecube.

Les ports USB et Ethernet sont judicieusement disposés. De même, les sorties pour casque stéréo et le port USB C pour le rechargement soulignent que nous sommes bien ancrés dans le présent.

Et comme si cela ne suffisait pas, un système de refroidissement des plus efficaces travaille en coulisses. Il assure que le Raspberry Pi 5 garde son sang-froid, même dans les sessions de jeu les plus intenses.

Le PiBoy DMGx avec le Raspberry Pi 5 transforme l'expérience du rétrogaming

Pour finir, le charme véritable du PiBoy DMGx réside dans son potentiel d'émulation vertigineux. De la GameBoy à la PlayStation 2, en passant par la Dreamcast et la Nintendo 64, il réinvite les classiques dans notre quotidien avec une aisance déconcertante.

Et ce n'est pas tout ! La puissance du Raspberry Pi 5 ouvre également un champ des possibles quasi infini pour les nostalgiques du rétrogaming. Cela permet donc de redécouvrir des jeux légendaires sous un nouveau jour. En outre, elle nous donne l'opportunité de s'aventurer dans l'univers de certains titres Gamecube et DS.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.