Informatique Quantique : cette startup française pourrait dépasser les Américains

La startup française PASQAL annonce une levée de fonds de 100 millions d’euros, afin de construire son ordinateur quantique à atomes neutres. Grâce à son approche atypique, elle pourrait prendre de vitesse les acteurs américains du Quantum Computing et aider à la France à figurer parmi les leaders de cette technologie d’avenir…

Le « Quantum Computing » pourrait révolutionner l’informatique d’ici quelques années. Entre promesses de possibilités inouïes et menace terrible pour la cybersécurité, les ordinateurs quantiques sont destinés à changer le monde. Il s’agit donc d’un enjeu majeur pour le futur.

À l’heure actuelle, cette industrie est principalement dominée par les États-Unis et la Chine. Parmi les principaux acteurs de cette technologie révolutionnaire, on compte les GAFAM (Microsoft, Google Quantum AI, AWS Braket), IBM, Intel, IonQ, et les géants chinois Alibaba et Baidu.

Toutefois, la startup Pasqal fondée à Paris en 2019 pourrait se frayer une place parmi ces colosses. Son principal atout est une approche radicalement différente.

Un ordinateur quantique basé sur une pince laser

Les processeurs quantiques déjà existants reposent principalement sur deux technologies : les ions piégés, à l’instar de IonQ, et les ordinateurs supraconducteurs, comme ceux d’IBM.

De son côté, Pasqal mise sur un ordinateur quantique à atomes neutres. Pour faire simple, pon processeur utilise une pince laser pour maintenir les atomes en place.

L’avantage de cette méthode est qu’il est théoriquement possible de créer une matrice très dense de qubits (bits quantiques) composée de centaines d’atomes. À l’aide de méthodes holographiques, il est ensuite possible de réorganiser cette matrice dans un espace 3D selon les besoins d’un algorithme.

De plus, cette technique fonctionne à température ambiante. Vous pouvez découvrir tous les détails sur fonctionnement de l’ordinateur quantique de Pasqal dans l’article scientifique publié à cette adresse.

Une technologie plus flexible que les ions piégés

Pour la startup, la principale difficulté a été de parvenir à maintenir un premier atome en place dans le rayon laser, de le surveiller et de le contrôler. Après avoir relevé de nombreux défis, elle est désormais capable de tenir plus de 300 atomes simultanément. À présent, elle est capable de créer des tableaux de n’importe quelle forme.

En termes de temps de cohérence et de fidélité, les qubits s’apparentent à ceux d’un système basé sur les ions piégés. Toutefois, la flexibilité et la capacité à regrouper les atomes en tableaux très dense pourrait conférer à Pasqal un avantage !

Notons toutefois que PASQAL n’est pas le seul à employer cette approche. Le Google Quantum AI Lab développe aussi un processus à atômes neutres, au même titre que IonQ, ColdQuanta d’Oxfod et planqc de Munich. Le Français se distingue toutefois par une longue liste de clients, et par une levée de fonds record…

Lancement prévu pour 2024

Son prochain objectif est de construire un système de contrôle quantique pour commencer à implémenter des algorithmes quantiques. Elle n’a d’autre choix que de bâtir son propre système, car aucune autre entreprise ne se focalise sur un équipement de contrôle optimisé pour les ordinateurs à atomes neutres.

Le CEO de Pasqal, Georges-Olivier Reymond, espère pouvoir présenter son produit à ses clients potentiels dès 2024. Cet ordinateur quantique capable de donner aux entreprises un atout compétitif aura entre 200 et 300 qubits.

La firme compte proposer deux gammes principales : une solution « quantum-as-a-service » basée sur le cloud, et un processeur dont le prix sera estimé à 10 millions d’euros l’unité. Plusieurs entreprises auraient déjà passé commande.

Ce système sera particulièrement adapté aux problèmes sous forme de graphique. Il est possible de représenter la forme d’un graphique avec les atomes et d’intégrer la complexité d’un algorithme dans cette géométrie. Plutôt que d’utiliser des milliers de portails quantiques, il suffira d’en implémenter deux pour exécuter l’algorithme avec une résilience aux erreurs.

Parmi les partenaires actuels de Pasqal, on compte Crédit Agricole, EDF, CIB, BASF, BMW, Siemens, Airbus, Johnson & Johnson et Thales. Ensemble, ils cherchent à découvrir et comprendre comment cette technologie peut les aider à atteindre leurs objectifs.

En 2022, le Crédit Agricole a utilisé cette technologie pour exécuter un calcul de risque de prêt. L’ordinateur quantique s’est révélé tout aussi efficace qu’un ordinateur classique. En augmentant le nombre de qubits, Pasqal est convaincu que son système surpassera les meilleures machines d’ici un ou deux ans.

PASQAL lève 100 millions d’euros

Ce 25 janvier 2023, la startup parisienne annonce avoir levé 100 millions d’euros lors d’une levée de série B menée par Temasek de Singapour. Les investisseurs existants Quantonation, le Fonds innovation défense, Daphni et Eni Next ont également participé. Plusieurs nouveaux investisseurs ont aussi rejoint l’aventure, dont le Conseil européen de l’innovation, Wa’ed Ventures et Bpifrance.

Selon Christophe Jurczak de Quantonation, « ce nouveau cap dans le développement de PASQAL va lui permettre de devenir un leader mondial ». Il ajoute que la startup « illustre l’excellence de la recherche française et la compétitivité de l’écosystème quantique français ».

Cette somme va notamment permettre à la startup de doubler son effectif, en vue d’accroître le nombre de qubits de son processeur de 70 à 1000. Elle compte aussi ouvrir des filiales aux Etats-Unis et au Canada pour étendre sa base de clients.

Co-fondée par Alain Aspect, Prix Nobel pour ses travaux sur l’étranglement quantique en 2022, PASQAL pourrait bel et bien s’ériger en champion français du quantique. Réponse en 2024…