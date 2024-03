JO Paris 2024 : Votre carte bancaire sera-t-elle refusée ?

Il ne reste plus que 4 mois avant les JO de Paris 2024 et jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu droit qu'à une suite de péripéties. Déplacement dans la capitale, difficulté à se procurer des billets, tout le monde a eu part à un imprévu. Et pour couronner le tout, les cartes bancaires ne seront pas acceptées sur l'ensemble des sites de compétition.

Il existe néanmoins une explication à cette décision. Le CIO ou le comité international olympique a en effet signé un accord avec VISA. Ce partenariat permet à celui-ci bénéficie du monopole pendant toute la durée des JO de Paris 2024. En d'autres termes, si vous détenez une carte MasterCard, il vous sera impossible de l'utiliser. Que ce soit pour commander une boisson ou acheter un souvenir dans une boutique. Et certaines maisons de commerce officielles appliquent déjà cette règle en France.

Des alternatives pour faire face à cette restriction des cartes bancaires pendant les JO de Paris ?

D'après Charlotte Hogg, directrice générale de Visa Europe, vous avez le choix entre deux options si vous êtes concerné par cette restriction de votre carte de crédit lors des JO de Paris 2024. Soit vous payez en liquide, soit vous vous procurez une carte Visa. Pour ce faire, il vous faudra en commander sur chaque site de compétition.

« Nous envisageons de mettre en place un système, voire une application dédiée qui permettra aux visiteurs d'acheter une carte digitale prépayée directement depuis leur smartphone. Ce qui leur permet de payer via leur téléphone comme sur les sites e-commerce », a-t-elle déclaré en ajoutant que cette restriction sera également appliquée pour les prochains jeux paralympiques qui auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024.

Flash : Seule la carte Visa sera acceptée pour les paiements dans les points de vente officiels de boissons, nourriture et souvenirs des JO 2024 de Paris. pic.twitter.com/UVYe1jA2By — radio sisko fm (@radiosiskofm) March 7, 2024

À titre d'information, ce n'est pas la première fois que l'on a droit à de telles restrictions. On a déjà eu l'occasion de faire face à ce genre de situation en 2019. C'est-à-dire pendant la coupe du monde féminine ayant eu lieu en Hexagone.

