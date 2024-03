KPI : tout ce que vous devez connaître sur les indicateurs de performance !

Quel que soit le modèle d’affaires, il est toujours judicieux de pouvoir suivre l’évolution des projets. L’entrepreneur a intérêt à évaluer le succès de son business et à identifier les améliorations nécessaires. Pour cela, de nombreux professionnels utilisent un terme bien connu, le KPI.

Ce concept est essentiel dans la prise de décision stratégique, car il permet de mesurer les performances d’une entreprise. Il détermine si elle est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Mais c’est quoi exactement le KPI ? Quelle est sa signification en français et pourquoi cet indicateur est-il si important ? Décryptage !

Qu’est-ce qu’un KPI ?

Le terme KPI est l’acronyme de l’anglais Key Performance Indicator, ce qui peut être traduit en français par « indicateur clé de performance » ou « indicateur de performance stratégique ». Un KPI est donc une valeur mesurable dont on fait le suivi pour évaluer l’efficacité d’un projet, d’un processus ou d’une action menée par une entreprise. Ces indicateurs sont extrêmement utiles. Pour cause, ils aident les entreprises à prendre des décisions basées sur des données réelles et factuelles plutôt que sur des suppositions ou des intuitions.

Quelques exemples de KPI :

Les KPI financiers indiquent la rentabilité et la stabilité économique de l’entreprise.

indiquent la rentabilité et la stabilité économique de l’entreprise. Les KPI clients quantifient la satisfaction, la fidélisation et l’évolution du portefeuille client.

quantifient la satisfaction, la fidélisation et l’évolution du portefeuille client. Les KPI opérationnels mesurent l’efficacité des processus internes de la société et des ressources utilisées pour produire ou délivrer des biens et des services.

mesurent l’efficacité des processus internes de la société et des ressources utilisées pour produire ou délivrer des biens et des services. Les KPI collaborateurs correspondent à la performance des employés ainsi que leur engagement, motivation et bien-être au travail.

Pourquoi le KPI est-il important pour les entreprises ?

Les KPI sont d’une grande importance pour les entreprises. Ils contribuent notamment à optimiser différents aspects de leur gestion quotidienne et stratégique.

📊 Mesure des performances et identification des domaines d’amélioration

En mettant en place un suivi des KPI pertinents pour leur activité, les entreprises peuvent avoir une vision claire de leur performance globale. Elles parviennent à identifier rapidement les points forts et les faiblesses de leurs projets ou processus. Cette compréhension permet de prendre des décisions avisées et d’ajuster les actions entreprises pour améliorer l’efficacité dans les domaines où elle est insuffisante.

📊 Aide à la prise de décision

Les KPI fournissent aux décideurs des informations précises et actualisées sur la situation réelle de leur entreprise, ce qui facilite grandement la prise de décision. Les managers peuvent alors identifier les leviers d’action les plus efficaces pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Ainsi, ils pourront rester compétitifs face à leurs concurrents.

📊 Alignement des objectifs entre les différents niveaux hiérarchiques

L’utilisation de KPI assure également un alignement sur les objectifs fixés dès le début d’un projet ou d’une action au sein de l’entreprise. Cela permet d’éviter les conflits internes et de veiller à ce que toutes les parties prenantes travaillent dans la même direction pour atteindre les résultats souhaités.

📊 Motivation et engagement des employés

Enfin, les KPI peuvent également servir à motiver les employés en leur donnant des objectifs concrets à atteindre. De plus, grâce à ces indicateurs mesurables, les collaborateurs ont une idée claire de leur performance personnelle et du succès global de l’entreprise. Cela peut renforcer leur engagement et leur motivation à long terme.

Identifier les objectifs et choisir les bons indicateurs clés de performance

Avant de déterminer quel KPI serait pertinent pour votre entreprise, commencez par vous poser les questions suivantes :

Quels sont les objectifs principaux de mon entreprise ?

Quels sont les leviers que je souhaite actionner pour optimiser ma performance ?

En analysant ces questions, vous pourrez ainsi identifier les indicateurs clés de performance qui répondront le mieux à vos besoins.

Prenons un exemple. Imaginons une start-up qui vient de lancer une application mobile avec comme objectif principal d’augmenter son nombre d’utilisateurs. Les KPI pertinents pourraient être le taux de téléchargement, le taux d’inscription ou encore le taux de fidélisation de l’utilisateur.

Maintenant que vous avez choisi les indicateurs qui correspondent le mieux à vos objectifs, comparez les données références dans votre secteur d’activité et/ou à celles de vos concurrents. Cela vous permettra de fixer des objectifs réalistes et ambitieux pour chacun de vos KPI. Veuillez consulter notre article sur la stratégie de gestion des données pour davantage de compréhension.

Il est également judicieux de ne pas figer les indicateurs sélectionnés sur le long terme. Pour être pertinents, ils évoluent au fil du temps avec la croissance de votre entreprise.

… Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. Albert Einstein

Mettre en place un tableau de bord KPI

✅ Rassemblez les données nécessaires. Assurez-vous de disposer de toutes les informations pour calculer chaque KPI. Il peut être utile de faire appel à vos collaborateurs ou à des sources externes telles que des études de marché ou rapports sectoriels.

✅ Favorisez la simplicité. Un tableau de bord doit présenter les données de manière claire et synthétique. Évitez de surcharger l’outil avec des éléments superflus et concentrez-vous sur les indicateurs les plus pertinents pour vos objectifs.

✅ Adaptez votre tableau de bord à vos destinataires. Si vous présentez votre tableau de bord à des investisseurs ou partenaires, veillez à ce qu’il soit facilement compréhensible par tous. Vous pouvez également créer plusieurs tableaux de bord pour différents services de l’entreprise.

✅ Mettez à jour régulièrement votre tableau. Planifiez un suivi régulier des performances avec mise à jour et analyse des résultats.

Utiliser des logiciels pour faciliter la gestion des KPI

Si vous souhaitez optimiser davantage le suivi de vos indicateurs clés de performance, il est possible de recourir à des logiciels dédiés. Ces outils informatiques offrent notamment les avantages suivants :

Automatisation du calcul des KPI et de la collecte des données

Possibilité de personnaliser l’affichage des indicateurs et de créer des courbes d’évolution

Centralisation de toutes les informations liées à la performance de l’entreprise

Accès rapide et facilité aux données pour toutes les parties prenantes

De nombreux logiciels sont disponibles sur le marché, certains étant spécifiquement adaptés à certains secteurs d’activité ou tailles d’entreprise. N’hésitez pas à tester plusieurs solutions pour trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins en matière de suivi des KPI.

Microsoft Excel peut très bien devenir un tableau de bord – KPI

Les principaux indicateurs de performance pour une entreprise

KPI financiers

Les indicateurs financiers font partie des outils les plus répandus pour évaluer la réussite d’une entreprise. Ils permettent d’analyser la situation financière de la société et d’en déduire sa viabilité et sa rentabilité. Voici quelques-uns des KPI financiers clés :

1️⃣ Le chiffre d’affaires

C’est le montant total des ventes réalisées par l’entreprise au cours d’une période donnée. Il mesure sa croissance et sa performance commerciale. Sa hausse est synonyme de développement et de succès. L’inverse indique une stagnation ou des difficultés commerciales.

2️⃣ La marge bénéficiaire nette

La marge bénéficiaire nette représente le pourcentage du chiffre d’affaires restant après déduction de toutes les charges et dépenses de l’entreprise. Cet indicateur est particulièrement utile pour évaluer sa rentabilité et sa capacité à générer des bénéfices.

Mesures de la productivité

Les indicateurs de productivité mesurent l’efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées pour produire des biens ou services au sein de la société.

3️⃣ Le taux d’utilisation des ressources

Ce ratio indique dans quelle mesure les ressources de l’entreprise (machines, salariés, etc.) sont utilisées pour répondre aux demandes des clients. Un taux élevé suggère une utilisation efficace des ressources disponibles, tandis qu’un faible taux peut signaler un problème d’allocation des ressources ou un manque de demande.

4️⃣ La productivité du travail

Il s’agit de la mesure de la production par unité de travail (par exemple : le nombre de produits fabriqués par heure par un ouvrier). Ce KPI permet d’évaluer l’efficacité des employés et de déceler les domaines où ils pourraient être plus performants afin d’améliorer les performances globales de l’entreprise.

Le concurrent à craindre est celui qui ne se soucie jamais du tout de vous, mais qui améliore constamment sa propre entreprise. Henry Ford

Jauges de la qualité

Ils permettent d’évaluer la performance d’une entreprise en termes de satisfaction des attentes et des besoins des clients. Il s’agit d’un facteur clé de différenciation sur le marché.

5️⃣ Le taux de retour des produits

Cet indicateur mesure la proportion de produits retournés par les clients suite à un problème de qualité ou de non-conformité aux exigences du client. Un taux élevé peut signifier que l’entreprise doit améliorer la qualité de ses produits ou revoir sa stratégie de communication pour mieux informer les clients sur leurs attentes.

6️⃣ Le taux de satisfaction de la clientèle

Il s’agit du pourcentage de clients satisfaits par rapport au nombre total de clients ayant acheté un produit ou un service auprès de l’entreprise. Ce KPI est fondamental pour analyser la perception de la qualité par les clients, mais aussi pour détecter les domaines où cette dernière peut encore progresser.

Indicateurs de responsabilité sociale et environnementale (RSE)

Les entreprises sont aujourd’hui de plus en plus concernées par leur impact social et environnemental. Les indicateurs liés à la RSE permettent donc d’évaluer dans quelle mesure une société tient compte des préoccupations environnementales, sociales et éthiques dans ses activités.

7️⃣ La consommation énergétique

Cet indicateur mesure la quantité d’énergie consommée par l’entreprise au cours de ses activités. Un objectif majeur pour les diverses sociétés est d’optimiser leur consommation d’énergie afin de réduire leurs coûts et leur empreinte écologique.

8️⃣ Le taux d’accidents du travail

Ce KPI reflète enfin le nombre d’accidents survenus au sein de l’entreprise en comparaison avec le nombre total d’heures travaillées. La réduction de ce taux est essentielle pour garantir la sécurité des employés et améliorer les conditions de travail.

