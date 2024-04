L’incroyable demande d’une entreprise à son ex-employé

Six mois après avoir été licencié, un ancien salarié a reçu un courriel surprenant de son ancienne entreprise. Celle-ci souhaitait confier l'ordinateur portable de l'employé à un nouveau collaborateur, mais avait besoin du mot de passe de l'ancien utilisateur pour le réinitialiser.

On pensait avoir tout vu en matière de situations rocambolesques au bureau, mais celle-ci bat des records ! Un ancien salarié a vécu récemment une aventure pour le moins surprenante après son licenciement, une histoire à la fois amusante et consternante.

Une requête inattendue

Imaginons la scène. Six mois se sont écoulés depuis que « SpicyAd » – son pseudo sur Reddit – a rendu son ordinateur portable et fait ses cartons. L'épisode « licenciement » est clos, ou presque… Un beau jour, l'entreprise le recontacte! Motif ? Elle souhaite confier sa précieuse machine à un nouveau collaborateur mais butte sur un petit détail: l'écran d'accueil réclame un mot de passe!

La société fait alors appel à SpicyAd. Un mail tombe, lui demandant poliment de transmettre le précieux sésame pour « réinitialiser l'ordinateur à sa configuration d'usine« . Une démarche qui peut paraître légitime… à première vue.

Les mystères de l'informatique

Certains éléments de cette histoire interpellent toutefois. Tout d'abord, le laps de temps écoulé entre le départ de l'employé et la requête de l'entreprise, soit six mois, apparaît plutôt long. Ne disposait-elle pas de moyens techniques pour réinitialiser l'ordinateur sans avoir à solliciter l'ancien utilisateur ?

En outre, la réinitialisation aux paramètres d'usine est généralement une opération aisée, ne nécessitant pas forcément un mot de passe. Les services informatiques des entreprises sont habituellement outillés pour effectuer ce type de manipulation.

Alors, que s'est-il réellement passé au service IT de cette entreprise? Un oubli de la procédure de réinitialisation? Une panne massive de compétences? Ou une envie secrète de replonger dans les souvenirs de l'ancien salarié? Tant de questions sans réponses…

Respect de la vie privée

Au-delà du côté amusant, cette situation soulève un point crucial : la protection des données confidentielles des employés. Réclamer le mot de passe personnel d'un ancien salarié des mois après son départ constitue une atteinte à sa vie privée. De tels identifiants peuvent en effet renfermer des informations personnelles et sensibles.

On peut donc s'interroger sur les raisons ayant réellement motivé cette demande de mot de passe. L'entreprise cherchait-elle simplement à réinitialiser un ordinateur ou voulait-elle accéder à d'autres informations privées appartenant à l'ancien salarié ?

Dans un monde où la frontière entre vies professionnelle et personnelle est de plus en plus ténue sur nos appareils informatiques, il est primordial que les entreprises respectent scrupuleusement la vie privée de leurs employés et anciens employés.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.