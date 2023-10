Face à la menace des malwares IA, Google renforce les défenses d’Android

Google s’inquiète du nombre et de la complexité croissants des attaques de malwares basées sur l’IA, ainsi que de la difficulté croissante de les détecter. Raison pour laquelle la société a pris la décision de renforcer les défenses contre les menaces, notamment pour Android.

Android : une mise à niveau pour Google Play Protect face aux malwares IA

Android est à la fois ouvert et flexible, ce qui constitue un atout clé pour les utilisateurs. Néanmoins, cette flexibilité augmente la surface d’attaque et expose davantage les utilisateurs à des problèmes de sécurité potentiels. Face au risque, Google a mis en place Play Protect pour sécuriser son système d’exploitation mobile et ses utilisateurs.

Google Play Protect se fixe principalement comme objectif d’empêcher les logiciels indésirables ou dangereux (les malwares en l’occurrence) d’accéder à l’appareil des utilisateurs. Dans l’univers numérique en constante évolution, Google utilise des algorithmes propriétaires qui apprennent et s’adaptent en permanence aux nouvelles menaces.

Face aux menaces émergentes, aux malwares basés sur l’IA notamment, le géant de Mountain View prévoit de mettre à niveau Play Protect. Les malwares IA sont capables de contourner les défenses de sécurité traditionnelles et d’agir furtivement. Le système de protection de Google sera adapté en conséquence.

Mieux protéger les utilisateurs contre les applications malveillantes polymorphes

Dans un billet de blog, Google apporte des explications sur la prochaine itération de Play Protect. « Cette amélioration contribuera à mieux protéger les utilisateurs contre les applications polymorphes malveillantes qui exploitent diverses méthodes, telles que l’IA, pour être modifiées afin d’éviter la détection », déclare-t-il.

Les logiciels malveillants basés sur l’IA seraient de nature autonome et formés pour s’adapter à leur environnement afin d’éviter d’être détectés. Ces logiciels sont essentiellement, conçus pour « penser » par eux-mêmes et agir en fonction de son environnement sans intervention humaine.

L’IA est devenue une arme à double tranchant. Elle peut être utilisée à la fois pour détecter et prévenir les cyberattaques. Ceci, tout en contribuant à créer et à diffuser les logiciels malveillants utilisés dans ces attaques. Les experts en cybersécurité doivent tenir compte de ces évolutions et de ce paysage changeant dans leur stratégie de défense.