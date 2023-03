Meta abandonne le métavers, les NFT, et licencie 10 000 employés : fin du délire ?

Retour au monde réel pour Meta. Après avoir investi des milliards dans le métavers et les NFT, Mark Zuckerberg a décidé de recentrer ses efforts sur les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle. Cela suffira-t-il pour permettre à la firme de remonter la pente ?

Après une courte phase de test débutée fin 2022, Meta vient d’annoncer l’abandon des NFT sur Facebook et Instagram. Le projet de minting et de ventes de NFT ou le partage de NFT sur Facebook prendront fin dans les semaines à venir.

Selon Stéphane Kasriel, directeur du commerce et de la fintech chez Meta, l’entreprise souhaite se recentrer et revoir ses priorités. Elle abandonne notamment les NFT pour « se focaliser sur d’autres façons de soutenir les créateurs, les gens et les entreprises ».

La firme américaine compte notamment se concentrer sur les « domaines où elle peut avoir un impact à grande échelle ». Par exemple sur son service de messagerie, l’amélioration du système de paiement Meta Pay, ou encore la monétisation des vidéos courtes Reels.

Let me be clear: creating opportunities for creators and businesses to connect with their fans and monetize remains a priority, and we're going to focus on areas where we can make impact at scale, such as messaging and monetization opps for Reels. [4/5]— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023