Meta AI vs ses concurrents : quelle est la meilleure IA en 2024 ?

Dall-E 3, Midjourney V6, Meta AI, et ChatGPT… la concurrence entre ces quatre intelligences artificielles fait rage en ce moment. Voici donc un petit comparatif pour trouver celle qui s'adapte le mieux à vos attentes. Mais dans tous les cas, ces outils ont leur spécificité pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Trouver une IA polyvalente est une tâche assez complexe, surtout pour les spécialistes de la haute technologie. ChatGPT surprend avec ses réponses précises. Midjourney, de son côté, peut créer des images réalistes. C'est aussi le cas de Dall-E 3. Mais on a Meta AI, qui pourrait bien devancer ses concurrents. Alors, quelle IA choisir ? Découvrez sans tarder notre comparatif concernant ces outils révolutionnaires. Meta IA vs ses concurrents : c'est parti.

Meta AI vs concurrents : qui est le meilleur Chatbot IA ?

Avoir un chatbot est indispensable pour toutes les intelligences artificielles génératives. C'est la fonctionnalité la plus exploitée pour tous les utilisateurs. En effet, échanger avec une IA améliore largement la vie quotidienne. ChatGPT est la référence dans cette catégorie. Mais les autres IA ne sont pas loin dans le classement. Gemini peut aussi surprendre avec son modèle de langage avancé. Meta AI vs les chatbots concurrents : qui va gagner ?

ChatGPT vs Meta AI : comprendre les différences entre ces deux IA

Répondre aux différentes prompts des utilisateurs, tel est l'objectif d'un chatbot IA. Meta AI et ChatGPT respectent cette condition. Cependant, leurs approches ne sont pas les mêmes.

Une IA humaine vs un robot polyvalent

Meta AI imite les conversations humaines. Cette IA vise alors à améliorer l'interaction avec l'utilisateur. Le concept est simple : devenir un véritable assistant pour les usagers. En suivant cette voie, les spécialistes de Meta orientent leurs projets vers le développement d'une IA polyvalente.

De son côté, ChatGPT se concentre sur la création de résultats très précis. Les usagers peuvent l'utiliser pour générer des textes complexes, et même des lignes de code. Les développeurs trouveront alors leur bonheur avec l'outil d'OpenAI. Cependant, l'approche « humaine » est un peu délaissée dans certaines situations. On peut croire qu'on collabore avec un robot, et non un compagnon de vie.

Le chatbot de Meta AI vs l'un de ses concurrents ChatGPT dépend des besoins des utilisateurs. Sur ce point, ces IA font match nul.

La navigation sur internet

Mais en se basant sur un autre point de vue, l'IA de Meta a un sérieux avantage. Elle peut naviguer sur internet pour répondre aux attentes des usagers. ChatGPT a une base de données conséquente pour assurer la même fonction.

D'ici peu, Meta AI pourrait s'intégrer à ses applications comme Messenger ou WhatsApp. Cette stratégie contribue à l'attraction de plusieurs profils d'utilisateurs sur le long terme.

La sécurité

Côté sécurité, Meta AI plane toujours sous le risque d'une utilisation abusive par les usagers. Sa capacité de navigation sur internet peut faire défaut dans certaines situations. En revanche, les spécialistes de Meta se focalisent actuellement sur le développement d'une IA responsable. ChatGPT est un peu plus strict, mais très efficace dans cette catégorie.

Llama 3 de Meta AI vs ses concurrents

Oui, Meta IA a lancé une nouvelle version de son modèle LLM. Llama 3 s'aventure de plus en plus dans le domaine des assistants virtuels. L'entreprise de Mark Zuckerberg vient alors d'étendre son outil dans plus d'une douzaine de pays.

Meta a même affirmé qu'elle est capable de rivaliser avec Gemini de Google ou Claude 3 d'Anthropic. Sur un comparatif en ligne, le modèle Llama 3 8B devance Gemma 7B et Mistral 7 B.

Le modèle 70B de Llama pourrait aussi se placer devant Gemini Pro 1.5 de Google. Toutefois, Meta ne dispose que d'un petit avantage par rapport à ce géant de l'IA.

Par ailleurs, la nouvelle version Llama 3 de Meta a déjà des adeptes à travers le monde entier. Selon les testeurs humains, cette IA est plus performante que le modèle gratuit GPT 3.5.

Le match, Llama 3 de Meta AI vs ses concurrents, ne s'arrête pas là. Les équipes de Zuckerberg tentent toujours de perfectionner leur LLM. Ces professionnels vont alors se focaliser sur des points spécifiques afin de dominer le secteur des assistants virtuels.

In addition to Llama 3, today we're also publishing a new paper: Imagine Flash: Accelerating Emu Diffusion Models with Backward Distillation ➡️ https://t.co/XfzzhMaxZA



This work from GenAI researchers is enabling new image generation features in Meta AI on @WhatsApp & web. pic.twitter.com/FztC1yVZbG — AI at Meta (@AIatMeta) April 18, 2024

« Cet ensemble d'évaluation contient 1800 invites qui couvrent 12 cas d'utilisation clé : demande de conseil, brainstorming, classification, réponse à des questions fermées, codage, écriture créative, extraction, réponses à des questions ouvertes, raisonnement, réécriture et résumé », explique Meta dans sa publication.

Toutefois, ce modèle dernier cri de Meta est encore à ses débuts. À son niveau actuel, il ne peut pas rivaliser avec les mastodontes comme GPT-4. Ce dernier creuse encore l'écart, avec la version GPT-4 Turbo destinée aux entreprises. Ce n'est qu'une étape avant le lancement de la fameuse GPT-5 par OpenAI.

Générer une image avec l'IA : quel outil choisir ?

Les images sont aussi des incontournables dans le VS entre Meta AI et ses concurrents. Certes, l'IA de Zuckerberg n'est pas encore une référence dans cette catégorie. Toutefois, elle dispose de quelques fonctionnalités clés pour devenir un leader dans le secteur.

Créer des GIF avec Meta AI, oui c'est possible

Les GIF sont devenus primordiaux sur les réseaux sociaux. Ces images animées sont des raccourcis pour exprimer son opinion dans les commentaires, dans les publications, et dans les messages.

Les adeptes de DALL-E sont des habitués de cette fonctionnalité. Toutefois, la manipulation est assez difficile pour les utilisateurs. Il fallait assembler les images manuellement, avant que l'IA les traite pour générer le GIF en question.

La démarche est assez simple sur Meta AI. Il faut toujours commencer par une image de départ. Demandez ensuite à l'IA d'animer le rendu. Des prompts précis sont nécessaires pour arriver à un résultat incomparable. Le tour est joué.

DALL-E 3 est un peu au-dessus de Meta AI

Meta AI ne va pas gagner le VS avec ses concurrents sur une fonctionnalité précise. En effet, les utilisateurs n'ont pas la possibilité de garder l'historique ni les options de variations d'images. Or, DALL-E 3 dispose de ces fonctionnalités clés. De plus, cette IA s'intègre à GPT-4. Les prompts seront traités par un modèle LLM performant pour donner un résultat exceptionnel.

Midjourney reste la référence dans cette catégorie

Avec une polyvalence extraordinaire, Midjourney reste le leader des IA génératives spécialisées dans la création d'images. Elle peut fournir des résultats réalistes, même avec des prompts complexes. De plus, les commandes donnent des possibilités de personnalisation à l'utilisation.

Pan & Zoom

Upscaler

Variations

Model Selection

Aspect Ration Customization

Stylize

Prompts Weights

Style Reference

Midjourney ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Les développeurs envisagent une mise à jour dans les mois à venir.

Quelle IA choisir ?

Midjourney est la référence actuellement. Toutefois, elle n'a gagné cette place qu'à partir de la V6. De son côté, DALL-E 3 commence à corriger ses lacunes. Cependant, Meta AI pourrait bien devenir un modèle d'ici peu. En effet, elle est capable de générer des images réalistes.

Concernant le prix

Meta AI gagne cette VS avec ses concurrents. En effet, elle est totalement gratuite pour les utilisateurs.

Cependant, Midjourney et ses différentes fonctionnalités sont assez abordables pour les usagers les plus exigeants. L'abonnement commence à 9,34 euros par mois. Les offres les plus complètes avoisinent les 119,60 euros mensuels.

DALL-E est aussi une aubaine pour les utilisateurs. L'abonnement est un peu plus cher, mais toujours accessible pour toutes les bourses. Les fonctionnalités de base sont disponibles à partir de 18,69 euros par mois. Toutefois, il existe plusieurs offres gratuites pour satisfaire les besoins des utilisateurs.

L'avenir de Meta AI

Les équipes Meta vont investir des sommes colossales pour remporter le VS avec ses concurrents. En effet, l'entreprise de Zuckerberg est toujours en retard par rapport aux mastodontes du secteur. OpenAI envisage déjà de lancer GPT-5, Google mise sur les dernières versions de Gemini, Microsoft tente de perfectionner Copilot. Tant de projets pour amasser des bénéfices dans ce secteur compétitif.

Meta AI vient de marquer un gros coup en ses débuts de 2024

Grâce à ses stratégies efficaces, Meta AI a doublé ses bénéfices durant les trois premiers mois de l'année. Son chiffre d'affaires trimestriel avoisine actuellement les 36,5 milliards de dollars. Les investissements vont alors augmenter pour booster l'IA de l'entreprise.

« Je crois que nous avoir gagnés en optimisme et en ambition sur l'IA » déclare Mark Zuckerberg à propose de sa performance.

L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle ne se contente pas de faire des profits, loin de là. Meta AI ambitionne de devenir le meilleur assistant à travers la planète.

« Nous ne nous contentons plus d'entraîner de bons modèles d'IA pour construire de nouveaux produits pour les réseaux sociaux et le commerce en ligne. Nous sommes arrivés à un stade où nous montrons que nous pouvons construire des modèles de pointe et devenir la première entreprise d'IA au monde ».

Selon les analystes financiers, Meta commence à diminuer les fonds pour le Metavers. L'entreprise se concentre désormais sur l'IA et ses ambitions d'être un leader du secteur.

Pour moi, Meta AI va se faire une place dans le domaine des assistants IA. Mais le chemin sera encore long. Qu'en pensez-vous ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.