Le métavers, un MMO pour normies ? L’attaque brutale du dév d’Elder Scrolls Online

Pourquoi le métavers a-t-il fait un flop ? Parce que ses créateurs n'ont pas su admettre que le « monde virtuel » existe déjà depuis plusieurs décennies… à travers les MMORPG comme World of Warcraft ou Final Fantasy XIV ! C'est ce qu'explique le directeur créatif de The Elder Scrolls Online, à travers une critique acerbe et très pertinente.

Le métavers est probablement le plus grand fiasco de ces dernières années, avec un engouement aussi éphémère que celui suscité par la tecktonik en 2007.

Annoncée comme une révolution en 2022, cette technologie a rapidement disparu dans l'oubli et a été totalement occultée par l'essor de l'intelligence artificielle.

Alors que retenir de cet échec ? Qu'est-ce qui a fait que la hype phénoménale a soudainement fondu comme neige au soleil ?

Les MMORPG, des métavers avec 20 ans d'avance

Selon Matt Firor, le directeur créatif du jeu The Elder Scrolls Online, l'explication est très simple : l'industrie du métavers n'a pas réalisé que les MMORPG proposaient exactement le même concept depuis près de 20 ans.

Du moins, elle a préféré feindre de l'ignorer. Lors d'une interview avec GamesIndustry.biz, Firor a ainsi expliqué que « mes premiers jeux étaient basés sur du texte, sans graphismes, et c'était déjà des mondes virtuels où les gens se rassemblaient, discutaient, et s'amusaient ».

Ainsi, d'après lui, les « mondes virtuels » ont besoin d'être soutenus par des communautés vivantes et animées pour exister. Au contraire, les pitchs de présentation du métavers n'intéressaient pas vraiment le grand public, mais plutôt les investisseurs du secteur de la tech.

Selon ses propres mots, « je pense que le problème est que les discussions de l'an dernier sur le métavers étaient une discussion tech, ce qui est très bien dans la Silicon Valley quand vous cherchez de l'investissement ».

Or, « personne ne va jouer dans un monde virtuel s'il n'y a rien à faire dedans, donc ça devrait être une discussion sur le contenu et les systèmes ».

Il souligne que « la technologie est là depuis des années, même si les lunettes AR sont nouvelles, nous avons la technologie pour afficher des mondes virtuels sur des écrans depuis des décennies et c'est là qu'est la magie ».

Un monde virtuel pour la ménagère qui n'aime pas les jeux vidéo

Je rejoins personnellement son avis. Avec le métavers, Meta et les autres entreprises qui ont sauté dans le même train ont tout simplement tenté de vendre le concept de MMORPG au grand public, à la ménagère, en tentant d'effacer l'aura « geek » qui accompagne ce type de jeu et fait fuir les plus conformistes.

Et ça n'a pas marché, comme nous avons tous pu le constater. Pourquoi ? Car c'est justement ce côté geek, cet aspect vidéoludique qui rend les MMO intéressants et amusants !

En tentant de le retirer, l'industrie s'est retrouvée à proposer des mondes virtuels aseptisés, sans fun ni fantaisie, de piètres simulations du monde réel dans lesquelles règne l'ennui. C'est une description qui colle parfaitement à l'application Horizons de Meta et aux autres métavers…

Quiconque a joué à World of Warcraft, Elder Scrolls Online, Guild Wars ou tout autre MMO sait que le métavers existe déjà depuis le début des années 2000 et même avant. Il n'avait simplement pas besoin qu'on lui colle une étiquette.

Dans Final Fantasy XIV, il existe des boîtes de nuit où de véritables DJ sont payés pour jouer leurs sets. En jouant à des MMO, de nombreuses personnes ont créé des amitiés et trouvé l'amour, exactement comme le promettait Zuckerberg avec sa soi-disant nouveauté.

Cette critique de Frior est donc tout à fait juste : « nous faisons ça depuis 20 ans, ce n'est pas nouveau, et ils devraient arrêter de le traiter comme si c'était nouveau et demander conseil aux gens qui l'ont fait depuis si longtemps ».

Et vous, partagez-vous cet avis ? Que pensez-vous du métavers ? S'agit-il d'une vraie nouveauté ou d'une pâle copie des MMORPG pour le grand public ? Comment expliquer l'échec de cette technologie ? Partagez votre avis en commentaire !

