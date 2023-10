Qu’est-ce qu’un UX Designer ? Tout savoir

Actuellement, l’expérience utilisateur est un point central pour garantir le succès d’une interface web ou mobile. Au cœur de cette démarche se trouve un professionnel dédié : l’UX Designer. Retrouvez ici les essentiels à connaître sur ce métier.

Depuis quelque temps, l’univers du web ne cesse d’évoluer. Avec la hausse de la concurrence et l’évolution des attentes des internautes, proposer une simple interface n’est plus suffisant. C’est devenu un impératif d’assurer une expérience de qualité à chaque utilisateur. C’est dans ce contexte qu’intervient la figure de l’UX Designer. Il s’agit d’un acteur important dans le développement d’interfaces numériques. Mais qui est-il vraiment, et quelles sont ses missions dans la chaîne de conception digitale ? Toutes les réponses dans cet article.

UX Designer ou User experience designer : C’est quoi ?

L’UX Designer, appelé aussi designer d’expérience utilisateur, UX ergonome, ergonome IHM, Designeur graphique, Lead UX designer ou encore Designer web mobile est un spécialiste dans la création d’interfaces numériques qui utilise une approche axée notamment sur l’utilisateur.

C’est un métier qui découle du web design. Son rôle principal est d’assurer que la navigation sur les plateformes web soit intuitive, active et adaptée aux attentes des utilisateurs.

UX Designer, un expert incontournable pour une meilleure expérience utilisateur

Il y a l’œuvre d’un UX Designer derrière une plateforme de réservation en ligne, une application d’assistance virtuelle ou encore le site web d’un musée interactif. Son rôle central consiste à s’introduire dans la psychologie des internautes afin de développer des solutions digitales à la fois intuitives et pertinentes.

Cet expert travaille en étroite collaboration avec les différentes équipes pour mener à bien ses tâches. D’ailleurs, il se lance dans des séances de brainstorming, effectue des tests et conduit même des entretiens auprès des internautes pour trouver une solution adaptée à leurs attentes (l’objectif de recherche, la facilité de navigation, la finalité d’utilisation).

Durant le projet, il utilise les outils d’analyse et les feedbacks recueillis pour trouver les points efficaces, les éléments à ajuster ou encore les éléments qui présentent des dysfonctionnements. L’UX Designer présente ainsi des orientations optimisées en coordination avec l’équipe technique pour affiner l’expérience utilisateur.

UX Designer, un descendant du web designer

Cette profession a vu le jour à cause de la complexité croissante du web et l’essor rapide des technologies associées.

Grâce à l’ascension en puissance des plateformes web et mobiles, de nouveaux modèles économiques naissent et les sociétés déjà établies ressentent le besoin de se renouveler. L’enjeu est désormais de garantir une excellente qualité des services numériques tout en accentuant l’interaction entre l’utilisateur et l’interface. Par la même occasion, il est primordial de chercher à susciter une émotion face à l’outil numérique.

Précisément, les entreprises qui accordent plus d’importance à l’expérience utilisateur dans leur stratégie sont celles qui offrent le plus d’opportunités dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle, l’UX Designer travaille surtout dans le secteur de l’e-commerce, sur des sites institutionnels ou encore des applications mobiles. Toutefois, certains optent pour la voie de l’entrepreneuriat et décident de créer leur propre agence. Cela reflète l’évolution et la demande croissante pour cette expertise.

Quelles sont les missions d’un UX Designer ?

L’UX Designer se consacre à l’amélioration et au perfectionnement de l’expérience utilisateur sur les différentes plateformes digitales d’une entreprise, à savoir un site web, une application mobile ou encore une interface utilisateur.

Sa tâche principale est de comprendre et d’anticiper les besoins des utilisateurs dans le but d’améliorer leur interaction avec l’interface. Pour ce faire, cet expert réalise une série d’analyses, d’enquêtes et de tests pour détecter tout obstacle ou point d’amélioration.

Les interventions d’un UX Designer touchent particulièrement la clarté de l’interface, la fluidité de navigation, l’instinctivité des fonctionnalités. Il se charge aussi de faire en sorte de trouver des solutions pour renforcer la confiance de l’utilisateur.

Au-delà de ses compétences techniques, ce professionnel doit s’impliquer dans la définition de la stratégie digitale. Après les ajustements, il réalise une évaluation de leur impact et de leur efficacité.

Parmi ses responsabilités, l’UX Designer doit :

Cerner les challenges et besoins de la plateforme ou de l’application ;

Conduire des études et tests pour identifier les améliorations nécessaires ;

Dresser des personnes pour représenter les utilisateurs types ;

Élaborer une narration engageante pour captiver l’utilisateur ;

Assurer l’alignement du design avec l’identité de la marque ;

Concevoir des prototypes pour visualiser les changements envisagés ;

Rédiger des spécifications détaillées pour guider les développeurs ;

Évaluer l’impact des modifications apportées sur l’expérience utilisateur.

UX Designer : quelles sont les qualités requises pour exercer le métier ?

Pour exceller en tant que UX Designer, certaines qualités sont primordiales. Tout d’abord, la curiosité est primordiale. En effet, cette qualité lui permet de proposer une solution moderne aux utilisateurs. Le designer doit être capable de s’informer sur les dernières nouveautés, observer les tendances et surtout étudier les choix de ses concurrents.

Vu l’évolution rapide des technologies et des utilisations, avoir le sens d’adaptation et le désir inébranlable d’apprentissage continu sont également cruciaux pour devenir UX Designer. De plus, il doit avoir un esprit analytique aiguisé afin d’interpréter les exigences des internautes. Grâce à cette qualité, il peut aussi trouver les solutions les plus adaptées à leurs attentes.

Enfin, la collaboration est l’un des éléments essentiels du développement d’un site web ou d’une application mobile, ce professionnel doit travailler avec rigueur. Par ailleurs, il doit avoir la capacité d’écoute. Il doit être capable de s’intégrer au sein d’une équipe pour mener à bien tout projet.

Les formations à suivre pour devenir UX Designer

Pour aspirer au rôle d’UX Designer, une formation solide est requise. Bien qu’il n’y ait pas de cursus strictement dédié à la spécialité de l’UX dans le domaine du web design, le candidat devrait au minimum posséder un diplôme de niveau bac +3 à bac +5 avant de se diriger vers une spécialisation en UX.

Les parcours peuvent varier largement selon les profils. Les formations idéales englobent des domaines tels que le digital, le multimédia, l’informatique, les arts numériques ou encore l’infographie.

Ces études préparent le futur UX Designer à manier avec aisance les logiciels de création vectorielle et bitmap ainsi que les technologies front-end. Pour approfondir ses compétences et affiner son expertise, il est possible de poursuivre dans des écoles d’art ou d’envisager un master en psychologie ou en sociologie, adaptant ainsi la formation aux aspirations individuelles et aux exigences professionnelles.

Par ailleurs, il est possible de suivre des formations spécifiques dans certains domaines, à savoir :

Le BUT MMI ( Métiers du multimédia et de l’internet) ;

Licence professionnelle métiers du design – métiers de l’informatique ;

Bachelor Webmarketing et UX ;

Mastère Marketing Digital & UX ;

BUT informatique ;

Master pro arts, création et ingénierie numérique.

L’évolution de carrière d’un UX Designer

Pour faire décoller la carrière d’UX Designer, il est souvent primordial d’avoir une expérience préalable dans des domaines comme le web marketing ou le web design.

C’est une étape professionnelle essentielle pour aider les nouveaux diplômés à établir un portfolio. Ainsi, ils pourront mettre en lumière leur style et la qualité de leurs réalisations. Pour bon nombre de recruteurs, le portfolio se révèle être beaucoup plus pertinent qu’un CV traditionnel. Souvent, cette première expérience peut se faire au sein d’agences web ou de studios.

Pour ce qui est des perspectives d’évolution, le rôle d’UX Designer ouvre de multiples horizons. Selon leur profil et leurs aspirations, certains pourraient gravir les échelons pour devenir directeurs artistiques, tandis que d’autres pourraient choisir des postes tels que directeur de projet web ou architecte de l’information.

Le salaire d’un UX Designer

Le salaire d’un UX Designer dépend de plusieurs facteurs, à savoir de l’expérience, du secteur dans lequel il travaille, etc.

UX Designer junior avec trois ans d’expérience ou moins : entre 2 900 € et 4 000 € par mois ;

; UX Designer senior avec dix ans d’expérience : 5 000 € mensuels ;

; UX Designer avec un statut freelance : la tarification est généralement journalière et se situe entre 400 € et 700 € hors charges.

Selon des données de l’Apec, une majorité des offres d’emploi, soit 80%, propose des salaires annuels se situant dans la fourchette de 33 000 € à 55 000 €, avec une rémunération moyenne s’établissant autour de 45 000 € par an.

UX Designer : Les secteurs qui recrutent

Le métier d’UX Designer propose une multitude de possibilités en termes d’environnements de travail. Mais voici les secteurs qui recrutent le plus ces experts :

Le secteur du numérique : agences web et les studios de création ;

: agences web et les studios de création ; Les grandes entreprises : départements digitaux ;

: départements digitaux ; Les plateformes en ligne et les boutiques virtuelles ;

; Les start-ups technologiques : celles qui développent des applications mobiles ou des solutions logicielles ;

: celles qui développent des applications mobiles ou des solutions logicielles ; Le secteur de la formation : enseignent et partagent leurs connaissances avec la nouvelle génération de concepteurs ;

: enseignent et partagent leurs connaissances avec la nouvelle génération de concepteurs ; UX Designers indépendant : offre des services à divers clients ou en consultant pour différents projets.