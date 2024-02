Microsoft corrige le « bug » de Edge qui vole vos onglets et data Chrome

Des observateurs ont averti Microsoft d’un étrange comportement de son navigateur Edge, qui non seulement importaient des données de Chrome, mais copiait également les onglets de ce dernier. Ce, sans le consentement des utilisateurs. Sans plus d’explication, la firme de Redmond vient de corriger de « bug » en toute discrétion.

Edge : Microsoft multiplie les fonctionnalités … et les bugs

Microsoft multiplie les fonctionnalités sur Edge, ce qui, en soi, est une bonne chose, mais peut parfois lui porter préjudice. Preuve en est avec ce comportement de son navigateur qui volait des données et copiait des onglets depuis des navigateurs tiers comme Chrome.

Observateurs et utilisateurs ont signalé cette défaillance depuis le mois dernier. Ils expliquent que Microsoft Edge démarre parfois automatiquement après une mise à jour de Windows. Après quoi, le navigateur ouvre tous les onglets que l’utilisateur avait ouverts dans Chrome avant d’appliquer la mise à jour.

Plusieurs rapports d’utilisateurs et d’observateurs affirment qu’Edge, après une récente mise à jour de Windows, s’est ouvert avec tous les onglets qu’ils avaient utilisés lors de leurs sessions de navigation précédentes. Ce, même si les utilisateurs ont désactivé la fonctionnalité dédiée à cet effet.

Une mise à jour et peu d’explications sur la source du problème

Microsoft vient récemment de publier un correctif qui corrige ce bug affectant une fonctionnalité Edge. Cette dernière permet au navigateur d’extraire des données d’autres navigateurs installés. Microsoft a plus précisément déployé un correctif pour ce problème dans Edge version 121.0.2277.128.

Dans la note de la mise à jour, la société écrit : « Edge dispose d’une fonctionnalité qui offre la possibilité d’importer les données du navigateur à chaque lancement à partir d’autres navigateurs avec le consentement de l’utilisateur. L’état de cette fonctionnalité n’était peut-être pas synchronisé et ne s’affichait pas correctement sur plusieurs appareils. C’est corrigé ».

Microsoft n’explique pas clairement la source du bug dans sa note, mais suggère juste comme on peut le voir un problème de synchronisation des paramètres d’importation des données de navigation sur tous les appareils. La société n’apportera pas plus d’explications malgré les sollicitations des utilisateurs, des observateurs et des médias.

