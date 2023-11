Voici Mika, le premier robot IA PDG d’une entreprise : votre patron bientôt remplacé ?

Mika, une femme humanoïde, a été nommée PDG d’une entreprise. Le futur est là, et ceci n’est pas une fiction. Alors que les robots et l’intelligence artificielle commencent à imprégner notre quotidien, ces technologies vont-elles réellement remplacer les humains ? Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle ère ?

Un robot PDG à l’image d’une entreprise visionnaire

Dictador, une multinationale séculaire colombienne, productrice de rhums et d’eaux-de-vie premium (mais aussi de cigare et de café), a toujours été une visionnaire. C’est aussi une fervente partisane des nouvelles technologies. Métaverse, NFT, DAO et maintenant l’IA et la robotique, Dictador ne s’impose aucune limite pour créer de la valeur durable, toujours de façon audacieuse.

L’entreprise a nommé Mika, une femme humanoïde au poste de PDG. Ce robot alimenté par l’IA sera notamment à la tête du conseil d’administration du Dictador Arthouse Spirits DAO. Il s’agit d’une combinaison parfaite de technologie moderne, d’art et d’investissements, où les produits prennent vie dans un monde virtuel parallèle.

L’Arthouse Spirits DAO est un club d’investisseurs exclusif où l’achat de spiritueux de luxe se transforme en une fascinante aventure financière. Mika est aussi le visage officiel de Dictador. Elle représente les valeurs visionnaires Dictador grâce à des technologies avancées.

Mika, la sœur de Sophia ? Le robot est signé Hanson Robotics

Mika a été créée par Hanson Robotics, la société derrière Sophia. Ces robots Hanson peuvent voir et parler grâce à l’IA. Ils peuvent aussi et surtout s’exprimer avec une gamme complète d’expressions faciales naturelles. Et ce n’est là qu’un bref aperçu de leur capacité.

Mika en tout cas peut traiter rapidement les données et prendre des décisions basées sur des algorithmes d’apprentissage automatique. Même si les réponses de Mika accusent encore des retards, la technologie progresse rapidement.

Hanson Robotics s’est efforcée de conférer à Mika des qualités bienveillantes au profit de l’humanité. À mesure que l’intégration de l’IA se développe, ces priorités seront vitales pour instaurer la confiance entre les humains et les robots.

Les robots vont-ils réellement remplacer les humains ?

La plupart des experts conviennent que l’IA continuera de perturber les industries et les flux de travail. Certains emplois seront sans aucun doute remplacés par la technologie. Cependant, les robots peuvent à bien des égards stimuler la productivité et ouvrir de nouvelles opportunités qui viendront compenser d’éventuelles pertes d’emplois.

Avec une attention particulière apportée aux travailleurs, l’avenir n’a pas besoin d’être dystopique. La nomination de Mika montre à quel point l’IA façonne déjà les modèles économiques. En tant que leader, ce robot pourrait rationaliser les processus basés sur les données tout en libérant les cadres humains de certaines tâches complexes.

En fin de compte, le développement responsable fondé sur l’éthique et le partenariat avec les individus apparaît prometteur. Mais l’adoption de l’IA et de la robotique appelle à une gestion prudente des risques inhérents à ces technologies. C’est le meilleur moyen de préserver « l’humain ».