Votre vieille carte graphique gagne 60 % de performances : découvrez ce mod !

Attendez un peu avant de faire une upgrade de votre setup. Au lieu d’acheter un nouveau GPU, vous pouvez tout simplement vous focaliser sur un mod assez particulier. Ce dernier peut booster la puissance de votre carte graphique avec quelques manipulations.

Les RTX 4000 sont désormais les cartes graphiques de références actuellement. Ces innovations de NVIDIA permettent de lancer tous les jeux avec un graphisme immersif. Il est possible que vous vouliez upgrader votre PC pour profiter de ces atouts. Mais attendez un instant, car vous pourrez encore utiliser un mod pour booster votre GPU. Une approche surprenante pour les RTX série 2000 et 3000.

Quand NVIDIA profite de la technologie d’AMD

Tantôt des rivaux, tantôt des collaborateurs, AMD et NVIDIA restent toujours les références dans le secteur du gaming. Ces deux entreprises lancent constamment des innovations pour développer l’expérience des utilisateurs.

Auparavant, seule AMD disposait de la technologie FSR3. Cette dernière permet d’améliorer les fréquences d’images. Les jeux sont donc plus fluides pour assurer une immersion totale. Mais certains moddeurs ont trouvé une brèche.

Oui, il est tout à fait possible d’exploiter la technologie FSR3 sur les jeux DLSS3. L’upgrade peut ainsi attendre pour certains utilisateurs. Au lieu de dépenser des milliers d’euros, il suffit de lancer un mod spécifique pour booster son GPU.

DLSSG-TO-FSSR3

Souvenez-vous de ce fichier DLL. C’est le mod de référence pour profiter de la technologie FSR3 sur votre GPU. Et voici un petit tutoriel d’installation pour l’utiliser sur votre PC.

Commencez par télécharger le fichier DLL DLSSG-TO-FSSR3 sur la plateforme Nexus Mods. Cette étape ne durera que quelques secondes. Ensuite, vous devez copier-coller le fichier dans le dossier du jeu. Il ne reste plus qu’à faire un ajustement rapide et le tour est joué.

Comme vous le savez déjà, ce mod GPU ne concerne que les RTX 3000 et les RTX 2000. Les séries classiques (2060, 2070, 2080, 3060, 3070, 3090) peuvent l’exploiter. Les gammes « super » sont aussi éligibles. Et on n’oublie pas les RTX Ti, les derniers nés de chaque série.

Mod GPU Nvidia : de 70 FPS à 110 FPS

Place à la pratique. Oui, il est passionnant de s’étaler sur les atouts de ce mod GPU. Mais les gamers veulent une démonstration sur les jeux dernier cri. Et ils ne seront pas déçus.

Des spécialistes ont testé ce mod sur Cyberpunk 2077. Les résultats ont été exceptionnels. Désormais, vous pourrez vous balader dans Night City en 1440 p/100 FPS. Mais un seul jeu ne suffit pas à prouver l’exploit de ce mod. Pas de panique. Les experts ont aussi lancé le mod sur Spider-Man : Miles Morales. Rebelote, les GPU affichent un gain de puissance de 60 %.

Tout n’est pas parfait

Certes, ce mod GPU est une véritable innovation pour certains gamers. Mais chaque solution a toujours de petits inconvénients. Durant les tests, les spécialistes ont constaté une latence d’entrée supplémentaire. Il y avait aussi des artefacts sur certains éléments.

Mais il faut rester indulgent. Ce mod n’est pas une mise à jour officielle. C’est un exploit de quelques passionnées dans le domaine du gaming. Profitez alors de vos 100 FPS, et ne vous focalisez pas sur ces inconvénients.

